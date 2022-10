8 richtig gute Halloween-Spiele, bei denen ihr überhaupt keine Angst haben müsst

Ein bisschen Halloween-Stimmung mit Kürbis schnitzen und Bettlaken-Geistern muss für euch sein, aber "echten" Horror könnt ihr nicht ab? Oder seid ihr zwar eigentlich Gruselfans, braucht aber gerade eher was, das eure Seele wärmt wie Pumpkin-Spice Cappuccino? Dann haben wir hier genau die richtigen Tipps für euch.

In diesen Spieleempfehlungen geht es zwar um Spukhäuser, Hexen, Monster und Geister, aber immer mit einem Augenzwinkern und ohne fiese Schreckmomente. Bei den Titeln aus ganz unterschiedlichen Genres ist bestimmt was für euch dabei.

Luigis Mansion 3

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: Nintendo Switch

Luigis Mansion 3 wird euch bestimmt nicht zum Schlottern bringen, dem Protagonisten des Spiels geht es aber ganz anders. So richtig gruselfest ist Marios Bruder nämlich nicht, in seiner Situation aber auch verständlich. Luigi wird nämlich unter dem Vorwand, einen Luxusurlaub spendiert zu bekommen, in eine heimgesuchte Villa gelockt, in dem die geköderten Gäste in Gemälden eingesperrt werden.

Da nur Luigi entkommen kann, bleibt es an ihm hängen, seine Freunde zu retten. Gegen die Gespenster, die auf den Korridoren herumgeistern, wappnet er sich mit einem speziellen Geisterstaubsauger, und ab und an bekommt er es sogar mit Endgegnern zu tun.

Allerdings stehen nicht nur Kämpfe auf dem Programm. Zwischendurch erwarten euch immer wieder Rätsel, die ihr teilweise nur mithilfe von Luigis flutschigem Doppelgänger Fluigi lösen könnt. Der kann zum Beispiel einfach durch Gitter hindurchgleiten, um bisher unzugängliche Orte zu erreichen.

Mit Luigis Mansion 3 erwartet euch also eine Mischung aus Action und Puzzles in wunderbarer Spukhaus-Kulisse, die aber - auf die typische Nintendo-Art - auch etwas sehr Niedliches hat. Nur die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig.

Wytchwood

Genre: Adventure

Adventure Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Habt ihr Lust, direkt in ein Märchenbilderbuch einzutauchen und dabei in die Rolle einer grummeligen Hexe zu schlüpfen, die ihren Kessel als Helm trägt? Dann solltet ihr unbedingt einen Blick auf Wytchwood werfen; zumindest, wenn ihr dem Sammeln von Zutaten und Crafting nicht abgeneigt seid, denn diese Mechaniken spielen eine wichtige Rolle im gemütlichen Hexen-Abenteuer.

Die Protagonistin des Spiels hat das Problem, dass sie vor langer Zeit einen Pakt mit einem dämonischen Wesen geschlossen hat, das nun einem langhaarigen Ziegenbock innewohnt. Leider kann sich die Hexe überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie der Deal eigentlich zustandekam. Um der Sache nachzugehen, begibt sie sich auf ein Abenteuer, bei dem sie jede Menge schrullige Charaktere, wie einen brutalen Bären und einen gierigen Habicht, trifft.

Probleme jeder Art löst die Hexe auf dem Weg, indem sie allerlei Tränke zusammenbraut. Dafür müsst ihr die Spielwelt gut erkunden und jeden Winkel auf der Suche nach magischen Zutaten abgrasen. Unheimlich wird es dabei nicht, dafür aber skurril und witzig.

Death’s Door

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, PS4, Nintendo Switch

Death's Door ist ein reizendes Action-Adventure aus der Iso-Perspektive, das zwar mit düsteren Grundmotiven daherkommt, diese aber auf niedliche und humorvolle Art verpackt. Daneben bietet das Spiel auch ein richtig lohnenswertes Spielerlebnis mit Kämpfen, die zwar fordernd, aber bei Weitem nicht so frustgefährlich sind wie das bei Soulslikes der Fall ist.

Wir schlüpfen in die Rolle einer kleinen Krähe, die Seelen ernten, also den Tod über andere Wesen, bringen muss - denn das ist nun mal ihr Job. Die "Firma", bei dem unser Flattermann, oder Sensenmann, angestellt ist, fungiert als Hub, von dem aus wir in die Oberwelt aufbrechen, um die Arbeit zu erledigen. Das heißt, wir bekämpfen verschiedenste Monster, stellen uns Bossen und bekommen es mit exzentrischen Charakteren zu tun. Immer wieder müssen wir auch Rätsel lösen, um in der Spielwelt voranzukommen.

Wer keine Lust auf das Thema Tod und eine zuweilen melancholische Atmosphäre hat, sollte lieber nicht zu Death's Door greifen. Aber keine Sorge: Die Stimmung wird immer wieder aufgelockert und die abgedrehten Charaktere wie die Hexe in ihrer Keramikvilla passen wunderbar zu Halloween und ergänzen das gelungene Gameplay perfekt. Hier geht es zum ausführlichen Test.

Monster Prom 3: Monster Roadtrip

Genre: Narratives Survival-Adventure

Narratives Survival-Adventure Plattformen: PC

Falls ihr gerne heiße Monster datet, seid ihr mit der Monster Prom-Reihe bestimmt schon vertraut. Der gerade erst erschienene dritte Teil bringt aber einen tödlichen Twist in das Dating Sim-Konzept. Dieses Mal geht es nämlich nicht nur um Verabredungen, sondern vor allem darum, einen gefährlichen Roadtrip zu überleben.

Monster Prom 3 ist ein narratives Survivalabenteuer, das ihr mit bis zu drei Freund*innen bestreiten könnt - und das entweder im Couch-Koop oder im Online-Multiplayer. Dabei müsst ihr euch allerhand Konflikten stellen und eure Ressourcen gut managen. Aber keine Sorge: Dating ist zwar nicht mehr der Kern des Spiels, aber trotzdem noch möglich, wenn ihr euch geschickt anstellt.

Gruselig geht es hier ganz und gar nicht zu, sondern vielmehr quietschbunt und äußerst schräg. Trotzdem passen die stylischen Monster natürlich richtig gut zu Halloween.