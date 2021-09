Deep Down: Das verschwundene PS4-RPG ist selbst für Ex-PlayStation-Boss ein Rätsel

Zur Enthüllung einer Konsole gehört in der Regel auch die Ankündigung einiger Spiele. Das dachte sich auch Capcom bei der ersten Show zur PlayStation 4. Dort kündigte der Publisher das RPG Deep Down an. Doch acht Jahre später ist das Spiel verschollen und keiner weiß so richtig, was mit dem Spiel passiert ist.

Weiterhin Rätselraten um das Schicksal von Deep Down

In einem neuen Interview mit Bloomberg hat sich jetzt der ehemalige PlayStation-Boss Shawn Layden zu dem Spiel und dem Zustand geäußert. Nach der Frage, was denn mit Deep Down passiert ist, wird Shawn kurz still und sagt dann nur:

"Ich habe keine Ahnung."

Da das Spiel zu seiner Zeit als Chef angekündigt wurde, hätte es ja sein können, dass er weiß, was mit Deep Down ist. Zumindest seinem letzten Stand nach, hätte ja noch an dem Spiel gearbeitet werden können. Jedoch ist er da auch komplett überfragt.

Das waren die letzten Lebenszeichen: Ende 2019 wurde Deep Down noch einmal von Capcom erwähnt. Damals hatten sie die Markenrechte an dem Namen erneuert, da sie das Spiel noch nicht komplett aufgegeben haben. Aber damals war die Entwicklung erst einmal gestoppt und das Team aufgelöst. Mehr zu der damaligen Situation lest ihr hier:

Mittlerweile hat der Capcom-Chef Yoshinori Ono, der als einziger sich immer mal zum Spiel geäußert hat, den Publisher verlassen. Dadurch ist es eher unwahrscheinlich, dass Deep Down wirklich noch in Entwicklung ist. Bekanntermaßen stirbt die Hoffnung aber zuletzt und ein Revival auf der PS5 könnte für manchen eine kleine Sensation sein.

Würdet ihr euch wünschen, dass Deep Down noch in irgendeiner Form wiederbelebt wird?