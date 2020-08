Def Jam-Reboot: Auch Ice-T fordert Neuauflage der Prügel-Klassiker

Wer an die Def Jam-Spiele denkt, tut das meist mit einem wohligen Gefühl der Nostalgie. Dieses Schwelgen in Erinnerungen ist für all diejenigen schon cool, die die Kult-Beat'em Ups einfach nur gezockt haben. Aber für die Beteiligten muss das nochmal ein ganz anderes Level sein. Wie zum Beispiel bei Ice-T, der nun öffentlich gefordert hat, dass die Prügelspielreihe dringend ein Reboot braucht.

Ice-T fordert Def Jam-Reboot für PS5 & Xbox Series X

Kult-Klassiker: Die Def Jam-Prügelspiele erfreuen sich nach wie vor größter Beliebtheit bei vielen Fans. Nur leider gibt es eigentlich keine gute Möglichkeit, die alten Spiele auf aktueller Hardware zu zocken.

Wieso das schade ist, was so cool an den Spielen war und wieso wir eine Neuauflage brauchen, könnt ihr hier nochmal in aller Ausführlichkeit nachlesen:

Ice-T sieht das ähnlich: Dass die Zeit reif ist, finden aber nicht nur wir bei Gamepro, sondern das denkt zum Beispiel auch Ice-T. Der Rapper und Schauspieler war selbst an Def Jam beteiligt und konnte dort in den Ring geschickt werden. Gemeinsam mit haufenweise anderen Rappern vom Format eines Snoop Doggs.

Reboot für PS5 & Xbox Series X? Auf Twitter meldet sich Ice-T nun zu Wort und erklärt, er denke, dass die Def Jam-Reihe ein Reboot brauche. Nicht einfach nur ein Remake oder ein Remaster, sondern ein richtiges Reboot, und zwar für die neuen Konsolen, also PlayStation 5 und Xbox Series X.

Ob daraus jemals etwas wird, bleibt natürlich abzuwarten. Aber immerhin könnte man meinen, dass die Forderung einer Person, die im Spiel vorkommt, vielleicht mehr Aufmerksamkeit erhält, als es bei Fans der Fall ist. Wobei: Ein neues Skate-Spiel beziehungsweise Skate 4 kommt wohl auch nur deshalb, weil die Fans es beständig gefordert haben.

Wie sehr wünscht ihr euch ein Reboot der Def Jam-Reihe? Würdet ihr euch eine Fortsetzung für PS5 oder Xbox Series X kaufen? Welche Rapper müssten eurer Meinung nach dann dabei sein?