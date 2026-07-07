Einer der beliebtesten Fantasy-Animes aus dem Jahr 2024 bekommt endlich eine zweite Staffel – und die hat sogar schon ein Release-Datum

Delicious in Dungeon bekommt eine zweite Staffel spendiert.

Seit Ende 2024 warten Fans der Anime-Umsetzung von "Delicious in Dungeon" auf Neuigkeiten oder gar eine zweite Staffel der Fantasy-Serie. Nun hat Netflix endlich Erbarmen gezeigt und Season 2 offiziell angekündigt. Bis zum Start dauert es noch eine ganze Weile.

Delicious in Dungeon wird endlich fortgesetzt

Vor knapp zwei Jahren erschien die erste Staffel von Delicious in Dungeon auf Netflix und entwickelte sich schnell zu einem echten Erfolg. Der Mix aus Dungeons & Dragons und Fantasy-Kochshow bietet einzigartige Geschichten, entzückende Charaktere und einen ganz besonderen Charme.

1:28 Beim Trailer zum Netflix-Anime Delicious in Dungeon läuft uns das Wasser im Mund zusammen

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Wie Netflix mit einem Post auf X bekannt gegeben hat, bekommt der Anime eine zweite Staffel. Diese soll im Oktober 2027 exklusiv beim Streaming-Dienst starten. Ein erstes Visual wurde ebenfalls schon geteilt:

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Bis zum Oktober 2027 sind es allerdings immer noch knapp 14 Monate hin. Die Wartezeit der Fans ist also noch lange nicht vorbei. Zwischen den beiden Staffeln werden dann etwa drei Jahre vergangen sein.

Wie Crunchyroll berichtet, wird erneut Yoshihiro Miyajima Regie führen. Die Komposition stammt von Kimiko Ueno, Naoki Takeda übernimmt das Charakterdesign und Yasunori Mitsuda liefert den Soundtrack.

Die zweite Staffel wird dann die Geschichte von Laois, Marcille, Chilchuck, Senshi und Co. fortsetzen. In der ersten Season hatte die Party entdeckt, dass sich die Monster in den Dungeons nicht nur erlegen, sondern auch ganz wunderbar zubereiten und essen lassen.

Jede Folge dreht sich fortan darum, dass ein fieses Monster besiegt und dann zu einem erlesenen Abendessen für die Abenteurer*innen verarbeitet wird.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Manga von Ryōko Kui, von dem zwischen 2014 und 2023 insgesamt 14 Bände erschienen sind. Die erste Staffel bestand aus 24 Episoden. Wie viele Folgen Staffel 2 bieten wird, ist noch unklar.

Freut ihr euch auf die zweite Staffel von Delicious in Dungeon? Und haltet ihr es noch bis zum Oktober 2027 aus?