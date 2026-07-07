One Piece: Oda klärt nach 25 Jahren ein Teufelsfrucht-Mysterium auf und die Antwort ist ziemlich ulkig

Ruffy kann in One Piece nicht einfach nach Lust und Laune durch die Gegend fliegen (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation).

Besonders spannend für One Piece-Fans sind die Antworten von Eiichiro Oda auf ihre teils sehr speziellen Fragen. Eine Person wollte zum Beispiel wissen, wieso in One Piece einst behauptet wurde, es würde nur fünf Teufelsfrucht-Kräfte mit Flug-Fähigkeiten geben, dann aber später sehr viel mehr zu sehen waren.

Darum gibt es doch mehr Flug-Teufelsfrüchte als zuerst behauptet

Die Antwort des One Piece-Erfinders fällt zweigeteilt aus. Einerseits liefert er eine sinnige Antwort, die innerhalb der Geschichte einleuchtet. Andererseits gibt Eiichiro Oda aber auch eine Art Meta-Antwort, die noch sehr viel mehr Licht ins Dunkel bringt.

1:05 The One Piece: Erster Teaser-Trailer zum neuen Remake

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Aber eins nach dem anderen: Während des Alabasta-Arcs sagt Pell, dass es insgesamt nur fünf Teufelsfrüchte geben würde, die die Fähigkeit zu Fliegen verleihen. Mittlerweile wissen wir, dass das nicht stimmt und genau das hat einen Fan zu der entsprechenden Nachfrage bewegt.

Eiichiro Oda erklärt zunächst, dass es daran gelegen habe, dass Pell es seinerzeit einfach nicht besser wusste. Niemand könne wirklich wissen, was am anderen Ende der Welt los sei und dementsprechend sei das Wissen einfach begrenzt. Keine Figur sei in der Lage, alles über alle zu wissen, und so sei es eben einfach etwas gewesen, das Pell gehört hatte.

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Aber die Aussage hatte noch einen ganz anderen Zweck, sagt Eiichiro Oda

Im Grunde genommen hätte der One Piece-Schöpfer noch sehr viel mehr Flug-Fähigkeiten einbauen können, wollte das aber ganz bewusst nicht tun. Um es damit nicht zu übertreiben, habe er diese Zeilen als Erinnerung so gelassen, wie sie sind.

Quasi nebenbei gibt es dann auch noch eine Meta-Erklärung, wieso in One Piece eigentlich keine Flugzeuge existieren. Theoretisch würde die nötige Technologie ja existieren, die Entwicklung sei aber nie in die entsprechende Richtung fortgeschritten und das hat folgenden, simplen Grund:

"Weil es ein Manga über Piraten ist! Meer! Schiffe! Wir können also nicht einfach eine Welt haben, in der alle einfach so durch die Gegend fliegen. Das war mein Gedankengang, als ich diese Zeilen geschrieben habe. Also sollte das Fliegen auch im weiteren Verlauf der Geschichte weiterhin eine seltene Sache bleiben."

So geht es mit One Piece weiter

Der One Piece-Manga wird fleißig weiter veröffentlicht, demnächst steht Kapitel 1187 an. Dann läuft mehr oder weniger parallel natürlich auch die Animeserie, auch wenn sie wieder einmal eine kleine Pause einlegt. Im Februar 2027 geht dann sogar nochmal eine komplett neu verfilmte Remake-Adaption an den Start und last, but not least existiert natürlich auch noch die Netflix-Verfilmung mit echten Schauspieler*innen, deren dritte Staffel schon in Arbeit ist.

Was haltet ihr von Eiichiro Odas zweigeteilter Antwort? Hattet ihr euch diese Frage auch schon gestellt?