LEGO-Fans zeigen ihre liebsten Steine und einige davon haben wir vorher noch nie gesehen

Das hier sind die Lieblings-LEGO-Steine eines Fans (Bild: reddit.com/user/BuildsByBenjamin/).

LEGO bietet unendliche Möglichkeiten, der eigenen Fantasie freien Lauf zu lassen. Das wird durch die gigantische Menge an verschiedenen Steinchen ermöglicht, die zum Bauen und Experimentieren einladen. Es gibt wirklich sehr spezielle Einzelteile und hier zeigen diverse Baumeister ihre ganz persönlichen Lieblinge.

Das sind die Lieblings-LEGO-Teile dieser Fans – welches sind eure?

Bei der Anzahl an unterschiedlichen Sets mit teilweise einzigartigen LEGO-Teilen haben Baumeister natürlich die Qual der Wahl, wenn es um die persönlichen Favoriten geht. Aber es scheint niemandem wirklich schwer zu fallen, sich zu entscheiden. Was meist am persönlichen LEGO-Werdegang bestimmten Vorlieben oder purer Nostalgie liegt.

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Der Initiator des Reddit-Threads zeigt als erstes natürlich seinen oder ihren Lieblings-LEGO-Stein. Es handelt sich dabei um eine gefühlt winzig kleine Geode in LEGO-Form. Sie stammt aus der Finnhütte (aka der A-Frame Cabin), einem mittlerweile nicht mehr erhältlichen LEGO Ideas-Projekt mit der Nummer 21338.

Hier könnt ihr euch die Mini-Geode anschauen:

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Direkt als Topkommentar mit über 2400 Likes folgen die verschiedenfarbigen Kristalle. Ebenfalls extrem beliebt sind die neongelben Antennen, zum Beispiel aus dem gleichermaßen beliebten Robo-Raptor-Set mit der Nummer 2152. Es gab die Antennen aber natürlich auch in einigen anderen, mittlerweile sehr nostalgischen LEGO Space-Sets.

Dann wäre da zum Beispiel noch die neon-orange-farbene, durchsichtige Kettensäge, die ebenfalls mehrere Hundert Likes auf sich vereint. Genau wie die unglaublich niedliche, extrem winzige Barbasol-Rasierschaum-Dose aus Jurassic Park. Hier könnt ihr anhand der Hand auch direkt erkennen, wie klein die LEGO-Dose ist:

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Es gibt offenbar sehr viele Jurassic Park-Fans unter den LEGO-Baumeistern. Da wird zum Beispiel das legendäre Stück Bernstein mit eingeschlossenem Moskito gefeiert, oder einfach nur das Logo als gedruckte Mini-Kachel, die eigentlich zu einem Jurassic Park-Jeep aus LEGO gehört.

Besonderes Augenmerk verdient natürlich auch diese Taube:

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Sehr viele LEGO-Fans lieben auch die Goldmünzen, allerlei verschiedene (Licht-)Schwerter wie das von Link aus Zelda oder andere Waffen. Besonders cool wirkt aber zum Beispiel auch diese mittlerweile wirklich schon sehr alte Piraten-Schatzkarte:

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Es lohnt sich wirklich, einfach mal den gesamten Thread durchzuscrollen. Selbst als passionierter LEGO-Fan und -Sammler dürftet ihr das ein oder andere Lieblingssteinchen entdecken, das ihr noch nie gesehen habt. Besonders niedlich sind zum Beispiel auch die kleinen Frösche oder diese Krabbe hier:

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Mehr GamePro-Beiträge rund um LEGO und Co. findet ihr hier in diesen verlinkten Beiträgen:

Das zweitliebste LEGO-Steinchen des Thread-Erstellers ist übrigens ein klitzekleines Stückchen Käse aus LEGO. Besonders cool sind natürlich auch die D&D-Hirn-Helme für alle, die Baldur's Gate 3 lieben, oder der Felsblock, in dem sich perfekt allerlei Dinge verstecken lassen. Auch der funktionierende Kompass von den alten Piratenschiffen erfreut sich selbstverständlich größter Beliebtheit.

Jetzt seid ihr dran: Welches LEGO-Teil habt ihr ganz besonders in euer Herz geschlossen und warum?