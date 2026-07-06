Solo Leveling geht weiter – allerdings kommt ein Film statt einer neuen Staffel

Solo Leveling bekommt einen Kinofilm namens Beyond the System (Bild: Crunchyroll/Aniplex).

Solo Leveling ist ein gigantischer Erfolg. Da kommt die Meldung, dass es mit der Anime-Serie weitergeht, gerade recht. Allerdings sorgt die Ankündigung auch für eine große Überraschung: Statt Season 3 kommt ein Kinofilm. Der knüpft nahtlos an die Ereignisse aus Staffel 2 an. Er heißt Solo Leveling: Beyond the System.

Solo Leveling kommt ins Kino!

Das nächste Kapitel der Geschichte rund um Sung Jinwoo wurde beim Crunchyroll Showcase auf der Anime Expo 2026 enthüllt und nennt sich Solo Leveling: Beyond the System - The Movie. Der Film erzählt, wie es mit dem Antihelden der Serie weitergeht und soll laut Crunchyroll genau dort weitermachen, wo Season 2 aufgehört hat. Das ist das erste Konzept-Video dazu:

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Dabei handelt es sich explizit nicht um einen Trailer. Offiziell wird das Video als Companion-Konzeptvideo bezeichnet. Falls ihr euch also (wie viele andere unter dem Video auch) zum Beispiel über den realistischen Look der anbrandenden Wellen gewundert habt, könnte es daran liegen, dass wir es hier allem Anschein nach einfach mit echten Filmaufnahmen zu tun haben.

Inhaltlich dürfte sich dieser Staffel 3-Kinofilm weiterhin um die Hintergründe des magischen Systems drehen, das Sung Jin-woo dabei hilft, immer stärker zu werden und über sich hinauszuwachsen. Ursprünglich war Jin-woo ein notorisch schwacher E-Rang-Jäger, hat dieses Level aber schon längst weit hinter sich gelassen.

1:39 Solo Leveling: Karma zeigt Jinwoo als Teenager und seine gesamte tragische Geschichte im neuen Opening

Autoplay

Wer genau wissen will, was auf den Jäger im neuen Kinofilm zukommt, kann sich natürlich die Vorlage zur Brust nehmen. Solo Leveling basiert auf dem Webroman Only I Level Up aus Südkorea, der später auch als Webtoon und Solo Leveling veröffentlicht und nach 179 Kapiteln beendet wurde. In Deutschland gibt es eine Print-Version mit bisher 15 Bänden.

Produziert wird auch der Kinofilm wieder von A-1 Pictures, dem Animationsstudio hinter der Animeserie. Ansonsten sind auch noch Crunchyroll, Aniplex, Netmarble, D&C Media und Kakao Piccoma an dem Projekt beteiligt.

Wann genau der Beyond the System-Kinofilm von Solo Leveling ins Kino kommt, wurde noch nicht verraten. Aktuell gibt es weder einen Termin für den internationalen, noch einen für den deutschen Kinostart.

Nichtsdestotrotz freuen sich viele Fans in den Kommentaren natürlich schon extrem darauf, die Kämpfe auf der großen Leinwand sehen zu können. Ob dann demnächst trotzdem auch noch eine neue Staffel kommt, steht weiter in den Sternen.

Was haltet ihr von dem Konzeptvideo? Freut ihr euch auf den Kinofilm, oder hättet ihr lieber eine neue Staffel gesehen?