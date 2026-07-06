Hogwarts Legacy Fan über ein Geheimnis im Spiel: "Nach hunderten von Stunden hat meine Frau rausgefunden, wie das geht"

Bis heute tummeln sich Fans in der Welt von Hogwarts Legacy und machen neue Entdeckungen.

Hogwarts Legacy ist zwar bereits über drei Jahre alt, aber als einziges modernes Harry Potter-Spiel mit einer großen Open World ist der Titel nach wie vor bei Fans beliebt – und liefert selbst heute noch neue Entdeckungen. Ihr könnt den Drachen etwa ganz bewusst spawnen lassen, wenn ihr nur wisst wie.

So lasst ihr den Drachen auf Kommando erscheinen

Beim Erkunden von Hogwarts, Hogsmeade und dem Umland werdet ihr bestimmt schon einmal dem großen Drachen begegnet sein. Die fliegende Echse treibt ab und zu ihr Unwesen und lässt sich unter anderem dabei blicken, wie sie sich eine arme Kuh von der Weide schnappt.

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Autoplay

Spielerischen Einfluss nimmt das nicht. Stattdessen dient der Muh-Snack eher als atmosphärisches Element, um die Spielwelt ein bisschen lebendiger wirken zu lassen. Doch was genau löst die kleine Drachen-Sequenz eigentlich aus? Eine Spielerin hat experimentiert und eine Antwort gefunden.

Die Erkenntnisse teilt ihr Ehemann BC721 auf Reddit. Dem Post zufolge hat seine Frau “hunderte Stunden” in Hogwarts Legacy verbracht und dabei herausgefunden, dass sich der Drachenflug bewusst triggern lässt.

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Dem Ehepaar zufolge lösen folgende Aktionen den Drachenflug aus:

fliegt nach Feldcroft (Sebastians Heimatdorf) und schaut vom Ort aus auf die Burg fliegt zur rechten Seite der Burg wenn ihr ein Schaf oder eine Kuh auf dem Felsen seht, kann der Drache spawnen fliegt über den einzeln stehenden Baum hinweg und landet kurz auf dem Weg dahinter jetzt sollte der Drache südlich von euch erscheinen und ihr könnt seinen Flug beobachten

Ob jeder einzelne dieser Schritte nötig ist, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall scheint sich der Triggerpunkt aber in diesem Ablauf zu verstecken und wie ihr im Video sehen könnt, funktioniert das Ganze offenbar auch.

"Ich hatte keine Ahnung, dass das geht!"

In den Kommentaren zeigen sich andere Fans beeindruckt. Vielen war nicht bewusst, dass es überhaupt möglich ist, den Drachensnack bewusst zu starten. Die meisten werden wohl – verständlicherweise – einfach von einem Zufallsmechanismus ausgehen.

Wie lord_raganow ergänzt, könnt ihr den Drachen manchmal auch finden, wie er an genau der gleichen Kante ein Nickerchen macht. Allerdings fliegt er davon, wenn ihm der Hexenbesen zu Nahe kommt.

Eine weitere Drachen-Sequenz kann über dem See stattfinden. Dort gönnt sich die Flugechse manchmal einen kühlen Drink.

Falls ihr den Kuh-Snack noch nie gesehen habt oder einfach auf Wunsch noch einmal sehen wollt, könnt ihr das mit der oben genannten Strategie tun.

Was denkt ihr: Spielt ihr noch ab und zu Hogwarts Legacy oder wartet ihr mittlerweile dann doch geduldig auf eine Fortsetzung?