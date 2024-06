Delicious in Dungeon Staffel 2: Alle Informationen zu Release, Mangakapitel und was wir bisher wissen

Marcille ist schon gespannt auf die neuen Leckereien, die sie in einer zweiten Staffel erwarten würden.

Der beliebte Netflix-Fantasy-Anime Delicious in Dungeon legte mit seiner ersten Staffel einen ziemlich erfolgreichen Start hin. Mit seinen entzückenden Charakteren und einem Mix aus Dungeons und Dragons und dem Hervorzaubern von leckerem Essen aus Monsterfleisch hat er die Herzen von Fantasy-Liebhaber*innen erobert.

Nachdem die erste Staffel nun mit Folge 24 beendet ist, stellt sich natürlich die Frage, wann und ob es eine zweite Staffel geben wird.

Wann erscheint die zweite Staffel? Aktuelle Infos zum Release

Wann erscheint die neue Staffel? Datum nicht bekannt

Datum nicht bekannt Wo ihr die neue Staffel anschauen könnt: vermutlich auf Netflix

vermutlich auf Netflix Episodenanzahl und -dauer: nicht bekannt

nicht bekannt Vertonung: vermutlich wieder deutsche Vertonung und japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln

Leider gibt es derzeit keine offizielle Ankündigung einer zweiten Staffel. Sollte es neue Informationen geben, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten.

Eine zweite Staffel ist sehr wahrscheinlich und bei diesem Punkt könnt ihr im Manga weiterlesen

Delicious in Dungeon war ziemlich erfolgreich und durfte sich auf Anichart den vierten Platz der beliebtesten Serien in der Winter Saison sichern. Der Manga ist zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen. Die erste Staffel des Animes wurde vom Animationsstudio Trigger produziert und konnte mit ihren 24 Folgen nicht alle 97 Mangakapitel abdecken, weshalb Hoffnung für eine mögliche zweite Staffel besteht.

Ab welchem Kapitel kann ich weiterlesen? Der Netflix-Anime hat die komplette Handlung vom ersten Kapitel des Mangas bis einschließlich Kapitel 52: Bacon and Eggs abgedeckt. Ihr könnt also direkt mit Kapitel 53 einsteigen, um die Geschehnisse nach dem Ende der ersten Staffel des Animes weiterzuverfolgen.

Um was geht’s in Delicious in Dungeon und wo könnt ihr es nachholen?

Um was geht’s in Delicious in Dungeon? In Delicious in Dungeon, auch bekannt als "Dungeon Meshi", geht es um eine kleine Abenteurergruppe, die sich in die Tiefen eines Dungeons wagt.

Nachdem ein Drache die Schwester des Hauptcharakters Laios gefressen hat, macht er sich zusammen mit der Elfenmagierin Marcille und dem Halbling Chilchuk auf den Weg in die Verliese, um sie vor der Verdauung durch den Drachen zu retten und notfalls wiederzubeleben.

Im Dungeon treffen sie dabei auf den Zwergen-Koch Senshi. Da die Truppe kein Geld hat und immer wieder von Hunger geplagt wird, ernähren sie sich ab jetzt von den Monstern. Senshi bringt ihnen bei, das Fleisch genießbarer und schmackhafter zu machen.

Wo gibt es den Anime zu schauen? Delicious in Dungeon ist auf Netflix verfügbar und umfasst 24 Folgen. Die deutsche Vertonung ist ebenfalls mit von der Partie, aber ihr könnt den Anime auch in der japanischen Originalsprache mit deutschen Untertiteln anschauen.

