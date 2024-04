Animes wie Frieren: Diese 7 Serien solltet ihr nicht verpassen, wenn ihr Fan des Crunchyroll-Titels seid

Mögt ihr Frieren, solltet ihr euch die folgenden Anime anschauen.

Nachdem der Hit-Anime “Frieren - Nach dem Ende der Reise” 2023 die Herzen der Anime-Fans für sich gewonnen hat, folgte schon das Ende der ersten Staffel.

Aber keine Sorge, denn “Frieren” ist nicht der einzige Anime, der euch in eine Welt voller Melancholie, Fantasy, einem Hauch von Romantik und Slice of Life eintauchen lässt. Ihr habt Lust auf mehr solcher Serien? Wir listen für euch sieben passende Animes auf.

“Frieren - Nach dem Ende der Reise” handelt von der namensgebenden Elfenmagierin “Frieren”, die sich nach dem Tod ihres menschlichen Begleiters und Helden “Himmel” mit dem Thema Sterblichkeit befassen muss. Sie macht sich auf die Reise, um ihre Mitmenschen besser zu verstehen und den Tod ihres Freundes zu verarbeiten.

Spice and Wolf: Merchant meets the Wise Wolf (2024)

Lawrence und Holo machen eine Rückkehr im Anime-Reboot 2024 von Spice and Wolf. (Bild: © Passione)

Veröffentlichung: 1. April 2024

1. April 2024 Genre: Adventure, Fantasy, Romance

Adventure, Fantasy, Romance Episodenanzahl: 25

25 Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchronisation: japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s in “Spice and Wolf”? Die Fantasy-Anime-Serie erzählt die Geschichte des fahrenden Händlers “Lawrence Kraft”, der eines Tages sein eigenes Geschäft eröffnen möchte. Doch mit seiner Arbeit verdient er nicht genug und ist somit gezwungen, sparsam mit seinem Geld umzugehen. Er hat also kein Geld, um seinen Traum irgendwann zu verwirklichen.

Auf seiner Reise begegnet er der Wolfsgöttin Holo, die mehr von der Welt sehen möchte und ihn bittet, sie mitzunehmen. Lawrence sträubt sich zunächst, willigt aber schließlich ein. Allerdings nur unter der Bedingung, dass sie ihm bei seiner Arbeit hilft. Holo ist einverstanden und so beginnt ihre gemeinsame Reise in den Norden.

“Spice and Wolf: Merchant meets the Wise Wolf” ist ein Reboot des gleichnamigen Erfolgsanimes “Spice and Wolf” aus dem Jahr 2009. Die aktuelle Umsetzung basiert wie das Original auf der gleichnamigen Light Novel von Isuna Hasekura. Die Light Novel wurde 2016 veröffentlicht und ist noch nicht abgeschlossen.

Als Light Novel werden japanische Romane bezeichnet, die größtenteils für junge Erwachsene oder Teenager geschrieben werden. Light Novels beinhalten auch Bilder im Manga-Stil und sind durchschnittlich pro Buch 50.000 Wörter lang.

To your Eternity

Das unsterbliche Wesen nimmt die Gestalt eines Wolfes an und freudet sich mit einem Jungen an. (Bild: © Brain's Base)

Veröffentlichung: 12. April 2021

12. April 2021 Genre: Fantasy, Drama

Fantasy, Drama Episodenanzahl: Staffel 1 mit 20 Folgen, Staffel 2 mit 20 Folgen

Staffel 1 mit 20 Folgen, Staffel 2 mit 20 Folgen Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchronisation: deutsche Vertonung und japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s in “To your Eternity”? In der Serie geht es um ein unsterbliches, körperloses Wesen, das von einer göttlichen Macht auf die Erde geschickt wird. Dort angekommen, nimmt es alle möglichen Formen an, vom Stein bis zum Wolf. In der Gestalt eines Wolfes trifft das Wesen auf einen Jungen aus einem verlassenen Dorf in der Tundra und freundet sich mit ihm an.

Doch das Schicksal spielt den beiden einen Streich und der Junge stirbt auf tragische Weise. Das unsterbliche Wesen, das menschliche Gefühle nicht versteht, nimmt die Gestalt des Jungen an und muss sich nun mit dessen menschlichen Bedürfnissen auseinandersetzen.

Im Laufe der Geschichte begegnet das Wesen anderen Menschen und übernatürlichen Gestalten. Dabei lernt es die Gefühle der Menschen in seiner Umgebung besser zu verstehen und muss sich mit dem Tod auseinandersetzen.

Der Anime von “To your Eternity” ist eine Adaption des gleichnamigen Mangas von Yoshitoki Ōima, der 2016 veröffentlicht wurde. Der Manga ist aktuell nicht abgeschlossen und bekommt noch regelmäßig neue Kapitel.

Mushishi

Ginko geht den Mushi-Gerüchten nach und klärt mystriöse Umstände auf. (Bild: © Artland)

Veröffentlichung: 23. Oktober 2005

23. Oktober 2005 Genre: Adventure, Supernatural, Slice of Life

Adventure, Supernatural, Slice of Life Episodenanzahl: nur Staffel 2 mit 20 Folgen

nur Staffel 2 mit 20 Folgen Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchronisation: japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s in “Mushi-Shi”? Die Geschichte von “Mushi-Shi” erzählt die Abenteuer des Protagonisten Ginko, einem sogenannten “Mushi-Meister”. Ginko geht stets Gerüchten nach, die mit den Mushi in Verbindung gebracht werden und versucht, die Schwierigkeiten zu lösen, die durch diese entstehen.

Mushis werden als das “Leben in der reinsten Form” bezeichnet. Sie treten oft als magische Wesen in ländlichen Gegenden auf und benötigen entweder Wald oder menschliches Leben, um zu existieren. Daher werden sie als eine Art Parasit angesehen und sind unerwünscht. Mushi-Meister sind Personen, die sich dem Studium dieser Lebensformen verschrieben haben und auch Mushishi genannt werden.

Als Vorlage des Animes zu “Mushishi” diente die namensgebende Mangareihe vom japanischen Autor und Zeichner Yuki Urushibara. Die Mangareihe wurde 1999 veröffentlicht und 2008 beendet. Da die Geschichte von “Mushishi” aus kleinen Kurzgeschichten mit dem Hauptcharakter Ginko als Zentralfigur besteht, sind Vorkenntnisse gut, aber nicht nötig für die zweite Staffel.

Delicious in Dungeon

Die komplette Abenteuertruppe beim Abwaschen ihres Geschirrs nach einem Monsterfleisch-Festmahl. (Bild: © Trigger)

Veröffentlichung: 4. Januar 2024

4. Januar 2024 Genre: Adventure, Cooking, Fantasy-Comedy

Adventure, Cooking, Fantasy-Comedy Episodenanzahl: 13

13 Streamingdienst: Netflix

Netflix Synchronisation: deutsche Vertonung und japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s in “Delicious in Dungeon”? In "Delicious in Dungeon", auch bekannt als "Dungeon Meshi", geht es um eine kleine Abenteuergruppe, die sich in die Tiefen der Dungeons wagt.

Nachdem ein großer roter Drache die Schwester des Hauptcharakters Laios gefressen hat, macht er sich zusammen mit der Elfenmagierin Marcille und dem Halbling Chilchuk auf den Weg in die Verliese, um sie vor der Verdauung des Drachen zu retten und notfalls wiederzubeleben.

In der Tiefe treffen sie auf den Zwergen-Koch Senshi. Da die Truppe kein Geld hat und immer wieder von Hunger geplagt wird, ernähren sie sich ab jetzt von den Monstern. Senshi bringt ihnen bei, das Fleisch genießbarer und schmackhafter zu machen. Auf ihrer Reise, Laios' kleine Schwester aus dem Verdauungstrakt des Drachen zu retten, kochen und essen sie alle möglichen Monster.

“Delicious in Dungeon” ist eine Mangareihe, die von Ryōko Kui geschrieben und gezeichnet wurde. Die Veröffentlichung begann 2014 und wurde letztes Jahr im September beendet.

Elainas Reise

Elaina macht sich auf die Reise um ihre Fähigkeiten als Hexe zu verbessern. (Bild: © C2C)

Veröffentlichung: 2. Oktober 2020

2. Oktober 2020 Genre: Adventure, Fantasy

Adventure, Fantasy Episodenanzahl: 12

12 Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchronisation: deutsche Vertonung und japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s in “Elainas Reise”? “Elainas Reise” erzählt die Geschichte der gleichnamigen Hexe, die nach ihrer Ausbildung und einigen Rückschlägen zur Hexe der Asche ernannt wird. Sie begibt sich auf eine Reise, um mehr von der Welt zu sehen und zu lernen.

Immer dabei ist ihr Tagebuch, in dem sie alle Erlebnisse festhält. Auf der Reise trifft sie viele verschiedene Personen, wie zum Beispiel einen Jungen, der Glück sammelt, um ein Mädchen glücklich zu machen.

Der Fantasy-Anime ist eine Adaption der japanischen Light-Novel-Reihe "Majo no Tabitabi" von Jougi Shiraishi, die 2016 veröffentlicht wurde. Der Titel bedeutet so viel wie “Die Reise der Hexe”. Der Manga und die Light Novel sind noch nicht abgeschlossen.

Kino's Journey: The Beautiful World - the Animated Series

Kino begibt sich mit ihrem sprechenden Motorrad Hermes auf die unendliche Reise durch die Welt. (Bild: © A.C.G.T)

Veröffentlichung: 6. Oktober 2017

6. Oktober 2017 Genre: Adventure, Science Fiction, Philosophical

Adventure, Science Fiction, Philosophical Episodenanzahl: 12

12 Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchronisation: deutsche Vertonung und japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s in “Kino’s Journey”? In “Kino’s Journey” geht es um die gleichnamige Protagonistin Kino, die mit einem sprechenden Motorrad namens Hermes durch die Welt reist. Auf ihrer Reise lernt sie viele verschiedene Menschen, Länder und Traditionen kennen.

Der Knackpunkt: Sie bleibt immer nur drei Tage und zwei Nächte in einer Stadt. Das ist ihre Faustregel und sie ist fest davon überzeugt, dass sie in drei Tagen alles Wichtige über einen Ort erfahren kann.

Der melancholische Anime “Kino’s Journey” basiert auf der gleichnamigen Light Novel-Reihe des japanischen Autors Keiichi Sigsawa und des Zeichners Kouhaku Kuroboshi. Die erste Veröffentlichung der Romane fand im Jahr 2000 statt und wird aktuell noch fortgeführt.

Violet Evergarden

Violet versucht ihre Gefühle und die letzten Worte ihres Oberbefehlshabers zu verstehen. (Bild: © Kyoto Animation)

Veröffentlichung: 11. Januar 2018

11. Januar 2018 Genre: Steampunk, Drama, Coming-of-Age

Steampunk, Drama, Coming-of-Age Episodenanzahl: 13

13 Streamingdienst: Netflix

Netflix Synchronisation: deutsche Vertonung und japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s in “Violet Evergarden”? "Violet Evergarden" erzählt die Geschichte des gleichnamigen Mädchens, das sich nach dem Krieg wieder in die Gesellschaft eingliedern muss. Im Krieg hat sie beide Arme verloren, als sie ihren Oberbefehlshaber beschützen wollte und trägt nun neuartige Prothesen aus Metall. Ohne Zukunftsperspektive beginnt sie als Briefschreiberin für Menschen zu arbeiten, die weder sprechen noch schreiben gelernt haben.

Während sie ihrer Arbeit nachgeht und viele verschiedene Menschen trifft, lernt sie die Emotionen ihrer Mitmenschen und sich selbst besser kennen. Mit ihrer neuen Arbeit möchte sie auch die Bedeutung der letzten Worte ihres Oberbefehlshabers verstehen, die er vor seinem Tod an sie gerichtet hatte. Diese lauteten: “Ich liebe dich”.

Dieser Drama-Anime, der sich mit dem Thema des Erwachsenwerdens beschäftigt, bedient sich an der gleichnamigen Light Novel-Vorlage des japanischen Schriftstellers Kana Akatsuki und des Zeichners Akiko Takase. Veröffentlicht wurde die Romanreihe 2025 bis 2020. Sie ist damit abgeschlossen.

Welcher dieser Serien hat euer Interesse geweckt und welche spannenden Animes dieser Art fallen euch noch ein?