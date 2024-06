Demon Slayer-Fans trauen ihren Augen nicht: 20-minütige Anime-Episode zeigt nur eineinhalb Seiten aus dem Manga

Tanjiro und Co. trainieren fleißig, um sogenannte Hashira zu werden, die mächtigsten Krieger aus der Demon-Slayer-Truppe. (Bild: © Ufotable)

Wer an bekannte Shōnen-Anime wie Dragon Ball denkt, wird früher oder später auch an die begleitenden Filler-Episoden denken. Damit sind Folgen gemeint, deren Inhalt zum Manga-Canon dazu gedichtet werden und für den Fortgang der Geschichte kaum relevant sind. So lässt sich die Handlung im Anime strecken – sowohl zur Begeisterung aber auch vor allem zum Leid der Fans.

In einer 20-minütigen Folge werden eineinhalb Mangaseiten behandelt

Aktuell läuft in Demon Slayer seit dem 12. Mai der Hashira-Training-Arc, den ihr auf Crunchyroll schauen könnt. Dabei handelt es sich um eine Adaption von dem gleichnamigen Arc aus dem Manga.

Worum geht’s im Hashira-Training-Arc? Die Handlung könnt ihr am Titel bereits ablesen: Tanjiro möchte trainieren, um ein sogenannter Hashira zu werden, die ranghöchste Soldatenart der Demon Slayer-Truppe. Dieses Training absolviert er beim Hashira Gyomei Himejima, den er erst noch von seinem Können überzeugen muss.

Die Problematik dahinter: Der Hashira-Training-Arc umfasst im Manga die Kapitel 128 bis 136. In Manga-Bändern gesprochen wäre das die zweite Hälfte des 15. Bandes und die ersten drei Kapitel aus dem 16. Band. Die Anime-Adaption des recht kurzen Arcs soll acht Folgen umfassen – damit haben wir in der Theorie pro Kapitel eine Folge. Damit das eingehalten werden kann, sind Filler-Inhalte also unumgänglich.

Dies zeigt uns aktuell vor allem die dritte Folge aus der neuen Staffel, in der lediglich eineinhalb Seiten aus dem Manga animiert wurden.

In diesem Trailer könnt ihr sehen, was euch in der aktuellen Staffel von Demon Slayer erwartet:

1:38 Demon Slayer: In Staffel 4 bereiten sich die Teufelsjäger auf den finalen Kampf gegen Muzan vor

Bis jetzt sind Demon-Slayer-Fans von den Filler-Inhalten größtenteils verschont geblieben, weswegen die Diskussion zumindest für diesen spezifischen Anime eher frisch ist. Manche Fans nehmen die Filler-Inhalte gerne an, da sie Lücken aus dem Manga füllen und für ein runderes Gesamterlebnis sorgen.

So wie für X-User 4Tanji, die oder der die gesamte betroffene Episode 3 in einem Thread analysiert und sich an den neuen Details erfreut. Laut 4Tanji leidet auch nicht die oft gelobte Animation an den Filler-Inhalten. Im selben Thread freuen sich die Fans vor allem über die zusätzlichen Momente mit ihren Lieblings-Charakteren.

Andere Fans sind der Filler-Inhalte müde, da sie die Handlung nicht vorantreiben und in manchen Werken zumindest auch nicht sonderlich interessant sind. Ein besonders bekanntes Beispiel für einen Anime mit vielen Filler-Inhalten ist zum Beispiel Naruto, bei dem etwa 40 Prozent aller Folgen reine Filler sind.

Was haltet ihr bis jetzt vom Hashira-Training-Arc in Demon Slayer?