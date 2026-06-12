Gothic Remake: In Extremo ist wieder mit dabei - So findet ihr das Konzert der Mittelalter-Band

In Extremo ist im Gothic Remake wieder dabei.

Wer damals die deutsche Version des originalen Gothics gespielt hat, wird sich vermutlich noch an den Ingame-Auftritt von In Extremo erinnern. Auch im Remake ist die Berliner Mittelalter-Rockband wieder dabei und Entwickler Alkimia hat sogar noch einen draufgesetzt.

Wo und wann spielen In Extremo im Gothic Remake?

Wie schon im Original könnt ihr auf ein kleines Konzert der Gruppe gehen, das im zweiten Kapitel stattfindet. Sobald ihr den ersten Fokusstein mit Nyras geholt habt, müsst ihr nur das Alte Lager betreten. Als Bühne dient wieder der Galgenplatz, direkt neben dem großen Burgtor, das von Thorus bewacht wird.

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Autoplay

Die Band spielt das gleiche Lied, das schon im Original zum Besten gegeben wurde: das schwedische Volkslied "Herr Mannelig" bzw. "Bergatrollets frieri". Der Text dreht sich um eine unglücklich verliebte Troll-Dame, die versucht, das Herz ihres Angebeteten – Herr Mannelig – zu gewinnen.

Während des Konzerts versammeln sich die Buddler und Schatten des Lagers vor der Bühne und feuern die Band ordentlich an. Gomez hält sogar eine kleine Eröffnungsansprache. Nach dem Song gehen alle wieder ihrer gewohnten Tätigkeit nach.

Tatsächlich steckt aber noch mehr In Extremo im Spiel, wenn ihr euch gründlich umschaut.

Dem Publikum im Alten Lager scheint das Konzert zu gefallen.

Nach dem Konzert geht es noch weiter

In der Nähe von Koch Snuff liegt ein Zettel auf einem Tisch, den ihr euch unbedingt anschauen solltet. Darauf ist nicht etwa zusätzliche Lore zu finden, sondern die echten Konzertdaten von In Extremo für 2026 in Deutschland und der Schweiz.

Außerdem: Wenn ihr später im Spiel in den Kerker der Burg im Alten Lager geht, findet ihr die komplette Band – hinter Gittern!

(K)ein Weg ins Gefängnis?

Die Eisentür lässt sich nicht mit Schlossknacken öffnen. Stattdessen lässt der namenlose Held mitteilen, dass ein Schlüssel benötigt wird.

Bisher haben wir noch keinen Weg gefunden, die Tür zu öffnen. Sobald sich eine Möglichkeit findet, aktualisieren wir diesen Artikel.

Falls ihr den Schlüssel gefunden habt, schreibt es gerne in die Kommentare!

Community setzte sich für In Extremo-Rückkehr ein

Dass In Extremo im Gothic Remake wieder einen Auftritt hat, ist übrigens keine Selbstverständlichkeit. Ursprünglich sah es nämlich so aus, als würde das Konzert aus lizenzrechtlichen Gründen nicht stattfinden.

Rocket Beans-Moderator und Gothic-Fan Michael Krogmann startete daraufhin eine Petition zur Rettung des Ingame-Auftritts, die über 8.000 Unterschriften sammeln konnte.

Letztlich hat Alkimia offensichtlich einen Weg gefunden, die Band wieder einzubauen – zumindest im Remake. In Gothic Classic, dem aktuellen Re-Release des Originals für PS5 und Xbox Series X, fehlt der Auftritt.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch der Auftritt von In Extremo im Gothic Remake?