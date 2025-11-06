"Das muss ein Tippfehler sein": Wenn ihr den Demon Slayer-Film außerhalb des Kinos sehen wollt, gibt es für 2026 schlechte Nachrichten

Fans von Demon Slayer﻿ müssen sich weiter gedulden: Die bisherige Hoffnung auf eine baldige Crunchyroll-Veröffentlichung von Infinity Castle ist wohl geplatzt.

Jusuf Hatic
06.11.2025 | 05:41 Uhr

Demon Slayer: Infinity Castle bricht Rekord um Rekord - auch deshalb bleibt es wohl bei der Kino-Exklusivität im nächsten Jahr. (© Koyoharu Gotouge Ufotable) Demon Slayer: Infinity Castle bricht Rekord um Rekord - auch deshalb bleibt es wohl bei der Kino-Exklusivität im nächsten Jahr. (© Koyoharu Gotouge / Ufotable)

Mit über 583 Millionen Euro weltweitem Einspielergebnis ist Demon Slayer: Infinity Castle einer der erfolgreichsten Kinofilme des Jahres. Seit der japanischen Premiere am 18. Juli 2025 und den weltweiten Kinostarts im September fragten sich Fans allerdings, wann sie das Spektakel bequem von zu Hause aus genießen können.

Eine frühere Ankündigung von Crunchyroll-Vizepräsident Mitchel Berger hatte zeitweise Hoffnung geschürt – damals war von einer möglichen Streaming-Verfügbarkeit im Laufe des Jahres 2026 die Rede. Die Realität sieht jetzt deutlich weniger erfreulich aus.

Video starten 1:40 In Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle fängt der Kampf gegen Muzan erst richtig an

Das lange Warten auf das Heimkino

Kürzlich veröffentlichte der offizielle Demon Slayer-Account auf der X-Plattform nämlich eine überraschende Mitteilung: Infinity Castle werde während des gesamten Jahres 2026 ausschließlich in Kinos zu sehen sein.

Faktisch bedeutet das wohl, dass eine Streaming-Veröffentlichung auf Crunchyroll deutlich später erfolgen wird – vermutlich nicht vor 2027.​

Natürlich sind die Demon Slayer-Fans über diese Nachricht nicht gerade begeistert. Manche Kommentare unter der offiziellen Ankündigung hoffen noch darauf, dass es sich um einen Tippfehler handelt und lediglich das restliche Jahr 2025 gemeint sei.

Da aber zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung keine weitere Stellungnahme hierzu erfolgt ist, müssen Fans davon ausgehen, dass Infinity Castle tatsächlich noch mindestens ein ganzes Jahr benötigt, um auf Crunchyroll zu landen.

Ein weiterer Kritikpunkt: Zumindest in den USA haben zahlreiche Kinos die Ausstrahlung des Demon Slayer-Films bereits eingestellt. In Deutschland läuft Infinity Slayer immerhin noch in einigen Kinos munter weiter – und wird es angesichts der Ankündigung wohl noch eine Weile tun.

Habt ihr den Infinity Castle-Film schon gesehen oder wartet ihr auf die Crunchyroll-Veröffentlichung?

