Demon Slayer-Anime bekommt laut Leaks keine weiteren Staffeln, geht aber trotzdem weiter!

Tanjiro von Demon Slayer hat leicht Angst um seine Zukunft, wenn es keine weiteren Staffeln mehr geben wird. (Bild: © Crunchyroll/ Ufotable)

Demon Slayer ist neben My Hero Academia und One Piece eine der derzeit beliebtesten Anime-Serien. Mit dem Start der vierten Staffel konnte Demon Slayer einen großen Erfolg feiern und sitzt auch bei Anichart.net auf dem ersten Platz der beliebtesten Animes der letzten Saison.

Die vierte Staffel umfasst nur 8 Folgen und ist somit die kürzeste Staffel der Serie, obwohl die letzten zwei Episoden länger ausfallen als bei anderen Serien. Folge 7 wird eine Länge von 40 Minuten haben und Episode 8 wird ganze 60 Minuten lang sein. Mit diesen zwei speziellen Folgen wird die vierte Staffel am 30. Juni abgeschlossen.

Nach der aktuellen Staffel soll es laut eines Leaks danach jedoch keine Fortsetzung geben. Jedenfalls nicht in Serien-Form. Die finale Arc wird als eine Anime-Film-Trilogie adaptiert.

Nach Demon Slayer Staffel 4 keine weitere Staffeln, sondern drei Filme

Laut eines Beitrags auf X/Twitter von Nutzer*in @WSJ_manga, der/die schon in der Vergangenheit zuverlässige News zu Shonen Jump gepostet hat, soll Demon Slayer Film-Trilogie anstelle einer 5. Staffel für die letzte Arc bekommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

“Der Demon Slayer TV-Anime wird die finale Infinity Castle-Arc als Film-Trilogie adaptieren. Diese Information wurde angeblich von einem Besucher einer Verlosung von Jump Victory Carnivals Webseite (jetzt gelöscht) geleakt. Wir halten euch auf dem Laufenden.” Von @WSJ_manga

Angehängt wurde ein Bild des Demon Slayer-Fächers, der angeblich Informationen zu den Anime-Filmen beinhaltet hatte. Da der Text jedoch Japanisch ist, können wir die Echtheit der Informationen nicht verifizieren, bis eine Übersetzung veröffentlicht ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Tatsache, dass auf der Webseite von Jump Victory Carnival die Auflistung und der Fächer schon gelöscht worden sind , könnte zumindest als Zeichen verstanden werden, dass an dem Leak etwas dran sein könnte.

Es ist also durchaus , dass Demon Slayer keine weiteren Staffeln nach der vierten bekommen und in Zukunft als Filmreihe adaptiert wird. Den vielen Fans wäre es jedenfalls zu wünschen, dass Demon Slayer – in welcher Form auch immer – weitergeht.

Wie ist eure Meinung zu dieser Entscheidung? Wünscht ihr euch lieber eine weitere Staffel mit Episoden oder präferiert ihr eine Filmumsetzung?