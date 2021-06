Demon's Souls: Hinweis auf PS4-Version entdeckt, aber freut euch nicht zu früh

Ein Twitter-Account, der hauptsächlich Downloadgrößen und andere Infos zu PlayStation-Spielen zusammenzuträgt, hat offenbar auf einem Sony-Server eine mysteriöse PS4-Version des Action-Rollenspiels Demon's Souls entdeckt. Das ist bemerkenswert, da das Originalspiel für die PS3 erschien und das Remake ein PS5-Exclusive ist. Warum dieser Fund bedeuten könnte, dass Demon's Souls nun auch eine PS4-Version erhält, aber das nicht sehr wahrscheinlich ist, erfahrt ihr hier.

Was die mysteriöse PS4-Version von Demon's Souls bedeuten könnte

Darum geht es: FromSoftwares Action-RPG Demon's Souls hat die Last Gen sozusagen übersprungen. Das Originalspiel aus dem Jahr 2010 erschien für die PS3, während das Remake des Spiels letztes Jahr exklusiv für die PlayStation 5 herauskam.

Jetzt hat der Twitter-Account PlayStation Game Size erklärt, eine PS4-Version auf einem Sony-Server entdeckt zu haben.

Der Twitter-Account veröffentlicht regelmäßig Informationen über Spiele aus dem PlayStation-Store: Dazu gehören Downloadgrößen, Veröffentlichungsdaten und andere Neuigkeiten.

Warum ist das so interessant? Da immer noch eine extreme Konsolenknappheit in Sachen Current Gen herrscht, konnten viele Fans der Souls-Reihe das Demon's Souls Remake noch nicht spielen. Da das Original nur auf der PS3 spielbar ist, wäre es die erste Möglichkeit überhaupt, Boletaria mit der Last Gen zu bereisen - was sich Fans lange gewünscht haben.

Mehr Infos zu Demon's Souls:

Wie wahrscheinlich ist eine PS4-Veröffentlichung?

Wie PlayStation Game Size selbst erklärt, bedeutet der Fund aber nur im besten Fall für PlayStation 4-Besitzer*innen, dass sie bald auch eine Version von Demon's Souls kaufen können.

Es scheint sich nämlich nicht um ein finales Produkt zu handeln.

PlayStation Game Size gibt an, dass es sich beispielsweise um eine eingestellte Entwicklung oder nur einen kleinen Test der Entwickler*innen handeln könnte. Zudem müssen Gerüchte, die nicht von offizieller Seite bestätigt wurden, immer mit Vorsicht genossen werden.

In letzter Zeit zeigt sich bei Sony ein Cross-Gen-Trend. So erscheinen Titel wie beispielsweise Horizon Forbidden West und Gran Turismo 7 generationenübergreifend. Außerdem soll Godfall, ein PS5-Exclusive, ebenfalls eine Last Gen-Version erhalten.

Trotzdem ist es eher unwahrscheinlich, dass dieser Weg mit Demon's Souls weiterverfolgt wird. Das Spiel nutzt viele Features der leistungsstarken aktuellen Konsolengeneration. Es ist wahrscheinlicher, dass die Entwicklung ursprünglich auf der PS4 begonnen hat und auf der PS5 fortgeführt wurde.

Wünscht ihr euch eine PS4-Version von Demon's Souls? Und haltet ihr diese für wahrscheinlich?