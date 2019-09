Demon's Souls - Kommt das Remaster erst für die PS5?

Das Remaster zu From Softwares Demon's Souls wird so langsam aber sicher zum Running Gag. Bereits in der jüngeren Vergangenheit haben sich unter anderem die Entwickler selbst und auch der bekannte Kotaku-Redakteur Jason Schreier zum Thema geäußert. Das eine aufpolierte Version kommt ist so gut wie sicher. Die Frage ist nur, wann?

Demon's Souls Remaster auf SoP erwartet

Jetzt hat sich auch der Kinda Funny-Mitbegründer und ehemalige IGN-Chefredakteur Colin Moriarty zum Thema Demon's Souls Remaster zu Wort gemeldet. Im Sacred Symbols-Podcast zeigte er sich verwundert, dass eine Ankündigung nicht bereits auf der State of Play am vergangenen Dienstag erfolgte.

"Es gab ein spezielles Spiel, ein Remaster für die PS4, bei dem ich dachte, dass sie es heute ankündigen. Das haben sie aber nicht. Ich habe keine Ahnung, worauf sie noch warten. "

Damit auch klar wird, welches Spiel Moriarty meint, fügte er noch hinzu "Let's just say the soul still burns with that one". Die Rede ist natürlich von Demon's Souls.

Erscheint es für die PS5?

Die Frage bleibt, warum sich Sony so lange mit der Ankündigung Zeit lässt. Wie die Seite PushSquare vermutet, könnte die Verzögerung mit einem möglichen Exklusiv-Release für die "PS5" zusammenhängen.

Ist das wahrscheinlich? Da wir uns immer weiter dem Next Gen-Release nähern, wäre Demon's Souls als Starttitel nicht ausgeschlossen, sogar wahrscheinlich. Das Spiel gilt allgemein als Nischentitel für absolute Core-Gamer, jene Zielgruppe, die auch zu den sogenannten Early Adoptern einer neuen Konsole von Sony zählen würde.

Ebenfalls wahrscheinlich wäre eine Version für die PS4, die in Kürze angekündigt wird, mit einem späteren Release für die PS5. Dass das Remaster hingegen nie erscheint, halte ich für nahezu ausgeschlossen. From Software sträubt sich nicht gegen eine Neuauflage, muss lediglich ähnlich Metal Wolf Chaos XD einen passenden Publisher für die Umsetzung finden.

Was meint ihr: Wann bekommen wir das Remaster zu Demon's Souls?