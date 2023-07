Der Farm-Sim Fae Farm bietet euch viele Stunden Spielspaß - Das steckt alles drin

Was ist Fae Farm? Im Farming-Sim Fae Farm besucht ihr die magische Feenwelt Azoria und baut dort einen zauberhaften Bauernhof auf. Außerdem lernt ihr Magie, erkundet das Geheimnis der Feenwelt und richtet eure Farm genau so ein, dass sie die optimale Gemütlichkeit bietet.

Fae Farm erscheint am 8. September für die Nintendo Switch sowie den PC über den Epic Games Store. Es wird obendrein auch Crossplay zwischen den beiden Plattformen geben.

Fae Farm fesselt euch viele Stunden an den Bildschirm

Fae Farm ist kein simples Bauernhof-Spiel, bei dem man schon nach wenigen Stunden alles gesehen hat. Vielmehr bietet euch das kunterbunte Farming-Spiel massig Inhalte, die euch viele Stunden begeistern.

Erstellt euch den optimalen Feen-Farmer

Der erste Höhepunkt jedes Spiels mit RPG-Elementen ist die Charaktererschaffung im Editor. Das gilt ebenso für Fae Farm. Zu Spielbeginn erschafft ihr euch vor einem Zauberspiegel euren idealen Avatar.

Der Editor bietet dabei viele Optionen. Das geht schon los beim Körpertyp. Ihr könnt hier zwischen vier Optionen wählen, die gehen von dünn und zierlich, bis eher kräftig gebaut. Später wählt ihr noch Haut-, Haar- und Augenfarbe sowie eure Frisur. Da ihr in einer magischen Feenwelt lebt, sind da allerlei bunte und grelle Farben möglich.

Fae Farm bietet aber noch mehr als diese typischen Optionen. Ihr könnt zusätzlich noch euer Pronomen, eure Stimme und coole Accessoires, wie bunte Feenflügel oder witzige Mützen auswählen. Der Editor bietet euch allerhand Freiheiten, um euch später im Spiel als Feen-Farmer:in wohlzufühlen.

Etwas ist faul im Feenland

Das Spiel beginnt, indem ihr eine Farm in der Feenwelt Azoria erwerbt. Dort könnt ihr euch erstmal als Bauer oder Bäuerin betätigen und allerhand Gemüse anbauen, Feldfrüchte pflanzen oder exotische Tiere züchten. Doch zusätzlich zu diesem idyllischen Farmerleben gibt’s eine handfeste Story-Kampagne.

Denn Azoria ist nur auf den ersten Blick ein sorgloser Ort ohne Probleme. Mysteriöse Dinge gehen in der Feenwelt vor sich und die Bewohner:innen hoffen, dass ihr als Neuankömmling Lösungen findet.

Dazu geht ihr - wie in einem Rollenspiel - Spuren nach und sprecht mit den anderen Bewohnern der Welt. Die wiederum geben euch Quests, durch die ihr mehr von Azoria und den Geheimnissen der Welt erfahrt. So erkundet ihr neben der bunten Oberwelt auch tiefe Höhlen, Kavernen und Minenschächte, wo sogar Monster und Bosse lauern, die ihr bekämpfen könnt.

Die Story allein ist schon ein eigenes Spiel für sich, das den Farming-Alltag in Fae Farm gehörig auflockert. Ihr könnt jederzeit die Story weiterspielen oder entscheiden, erst mal eine Runde magische Früchte anzubauen.

Rollenspiel trifft Farming-Sim

Fae Farm ist kein reiner Farming-Sim, wo ihr nur auf dem Bauernhof lebt und Farmer-Sachen erledigt. Vielmehr lebt ihr in einer magischen Feenwelt voller Mystik und Zauber. Das gilt auch für euch, denn im Laufe des Spiels lernt ihr allerhand praktische Zaubersprüche, die euch sowohl im Alltag als auch im Kampf gegen garstige Viecher gut helfen.

Überall in Azoria findet ihr Magie. Das gilt auch für Zaubertränke, die ihr bei der Kräuterfrau Vera kauft. Neben den klassischen Heiltränken gibt’s da auch exotisches Gebräu. Besonders cool ist ein Trank, der euch einfach unsichtbar macht. Damit huscht ihr sicher und unerkannt durch die übelsten Kavernen und Dungeons.

Magie und Mystik sind ein fester Teil der zauberhaften Welt von Fae Farm und indem ihr euch in Dungeons wagt, findet ihr auch nützliche Schätze, die euer Farmleben immer weiter verbessern.

Für noch mehr Rollenspiel-Feeling sorgen darüber hinaus die vielen launigen und sympathischen NPCs, die ihr überall in der Welt von Azoria finden könnt. Einige dieser Personen sind potenzielle Romanzen für eure Spielfigur. Gerade Liebesbeziehungen sind ein wichtiges Feature von Fae Farm und wenn ihr wollt, könnt ihr euren Schwarm auch heiraten und eine Familie gründen.

Probiert’s mal mit Gemütlichkeit!

Ein Highlight jeder Farming-Sim ist das Einrichten und der Aufbau eures gemütlichen Bauernhofs. In Fae Farm wird die Gemütlichkeit auf ein neues Level gehoben, denn hier ist ein heimeliges Zuhause nicht nur Dekoration zum Selbstzweck.

Vielmehr hat das gemütliche Interieur in Fae Farm spielrelevante Auswirkungen. Denn je nachdem, wie ihr euer Haus einrichtet und dekoriert, gibt es Boni und Boosts für eure Werte und Fähigkeiten. Ihr könnt also eine Art “Fee Shui der Gemütlichkeit” spielen und so einen Bauernhof errichten, in dem man gerne nach getaner Arbeit die Füße hochlegt.

Spielt wie ihr wollt und mit wem ihr wollt

Fae Farm lässt euch stets freie Hand und zwingt euch nicht zu Aktivitäten, die ihr aktuell nicht wollt. Ihr wollt gerade nicht der Story folgen? Kein Problem, euer Acker braucht eh mal wieder etwas Liebe. Ihr habt Bock, stundenlang die Einrichtung umzustellen? Auch kein Problem, in Fae Farm gibt’s immer etwas zu tun und es wird nie langweilig.

All den Spaß könnt ihr gemütlich alleine haben oder mit Freunden teilen. Fae Farm bietet einen spaßigen Coop-Modus, in dem ihr mit bis zu drei weiteren Spieler:innen gemeinsam Azoria erkunden und auf dem Hof farmen könnt. Dabei ist es auch egal, ob eure Freunde auf der Switch oder dem PC spielen, denn Fae Farm unterstützt Crossplay zwischen den Plattformen.

Es gibt also viele Gründe, warum Fae Farm euch viele Stunden launigen Spielspaß in der gemütlichen und zauberhaften Feenwelt von Azoria bietet. Holt euch also noch heute Fae Farm!