Fae Farm: Alle Tierchen mit Fundort, wann ihr sie fangen könnt und was sie bringen

Tierchen fangen lohnt sich in Fae Farm immer. Sie produzieren wichtige Zutaten.

In den unterschiedlichen Gebieten von Azoria, der Inselwelt von Fae Farm, könnt ihr jede Menge Tierchen mit eurem Fangnetz schnappen. Damit füllt ihr den Almanach, aber vor allem liefern sie wertvolle Ressourcen, beispielsweise für magische Tränke und Dünger. Seltene Tierchen bringen mehr davon ein. Hier findet ihr eine Übersicht über alle Insekten, Frösche, Feen und Co., die wir kennen.

Hier geht es direkt zu eurem gesuchten Bereich:

Flachland-Tierchen

Name und Fundort Eckdaten zum Tierchen Glühwürmchen

Flachland und Feenreich Produkt: Käfersaft

Zeit: Nacht Zikade

Flachland Produkt: Käfersaft

Zeit: Sommer Marienkäfer

Flachland Produkt: Käfersaft

Zeit: Frühling Heidelibelle

Flachland Produkt: Käfersaft

Zeit: Herbst Himmelslibelle

Flachland Produkt: Käfersaft

Zeit: Winter Glitzerlibelle (selten)

Flachland Produkt: (mehr) Käfersaft

Zeit: ganzjährig Himmelsfalter

Flachland Produkt: Flatterstaub

Zeit: Winter Östlicher Tigerschwalbenschwanz

Flachland Produkt: Flatterstaub

Zeit: Sommer Tagpfauenauge

Flachland Produkt: Flatterstaub

Zeit: Frühling Monarchfalter

Flachland Produkt: Flatterstaub

Zeit: Herbst Nachtfalter

Flachland, bei Lampen Produkt: Flatterstaub

Zeit: Nacht Actias luna (seltener Falter)

Flachland Produkt: (mehr) Flatterstaub

Zeit: Nacht Frühlingspfeifer

Flachland Produkt:

Zeit: Frühling Ochsenfrosch

Flachland Produkt: Froschschweiß

Zeit: Sommer Laubfrosch

Flachland Produkt: Froschschweiß

Zeit: Herbst Aurorafrosch

Flachland Produkt: Froschschweiß

Zeit: Winter Erdkröte

Flachland Produkt: Froschschweiß

Zeit: Nacht "Weiterer Frosch" (selten)

Noch unbekannt Produkt: (mehr) Froschschweiß

Zeit: Nacht Gefleckte Weinberschnecke

Flachland Produkt: Muschelstücke

Zeit: Nacht und bei Regen Winterschnecke

Flachland, Küste Produkt: Muschelstücke

Zeit: Winter Rote Krabbe

Flachland, Strand Produkt: Muschelstücke

Zeit: Herbst Sandkrabbe

Flachland, Strand Produkt: Muschelstücke

Zeit: Frühling Blaue Krabbe (selten)

Flachland, Strand Produkt: (mehr) Muschelstücke

Zeit: ganzjährig Einsiedlerkrebs

Flachland, Küste Produkt: Muschelstücke

Zeit: Sommer

Feen-Tierchen

Name und Fundort Eckdaten zum Tierchen Grüner Bloblin

Feenreich Produkt: Klecksklumpen

Zeit: immer Rosa Bloblin

Feenreich Produkt: Klecksklumpen

Zeit: Abend Glanz-Bloblin (selten)

Feenreich Produkt: (mehr) Klecksklumpen

Zeit: immer Schattenfee

Feenreich, Schatten Produkt: Ekto-Tau

Zeit: Tag Dämmerschatten

Feenreich Produkt: Ekto-Tau

Zeit: Abend Sumpflicht (selten)

Feenreich Produkt: (mehr) Ekto-Tau

Zeit: immer Nebelfee

Feenreich Produkt: Feenstaub

Zeit: Abend Sonnenfee

Feenreich Produkt: Feenstaub

Zeit: Tag "Weitere Fee" (selten)

Feenreich Produkt: (mehr) Feenstaub

Zeit: Nacht Laub-Buddy

Feenreich Produkt: Nektar

Zeit: Tag Pilz-Buddy

Feenreich Produkt: Nektar

Zeit: Abend Rosen-Buddy (selten)

Feenreich Produkt: (mehr) Nektar

Zeit: Abend

Berg-Tierchen

Name und Fundort Eckdaten zum Tierchen Kristalllibelle

Berg Produkt: Schneeflocken

Zeit: Winter Frost-Dragini

Berg Produkt: Schneeflocken

Zeit: Sommer "Weitere Kröte" (selten)

Berg Produkt: (mehr) Schneeflocken

Zeit: Nacht Schneekrabbe

Berg Produkt: Schneeflocken

Zeit: Herbst Frostwurzling

Berg Produkt: Schneeflocken

Zeit: ganzjährig "Weiteres Tierchen"

Berg Produkt: Schneeflocken

Zeit: Frühling Feuerkäfer

Berg, besonders Vulkan Produkt: Asche

Zeit: Herbst "Weitere Libelle"

Berg Produkt: Asche

Zeit: Frühling "Weiterer Falter"

Berg Produkt: Asche

Zeit: ? Lava-Geist

Berg Produkt: Asche

Zeit: ganzjährig Lavawurzling

Berg Produkt: Asche

Zeit: Winter "Weiteres Tierchen"

Berg Produkt: Asche

Zeit: Sommer Kopfsteinkröte

Berg Produkt: Steinkörner

Zeit: Sommer Schlammlin

Berg Produkt: Steinkörner

Zeit: ganzjährig Weiße Schnecke

Berg Produkt: Steinkörner

Zeit: Winter "Weiterer Wurzling"

Berg, Wald Produkt: Steinkörner

Zeit: Frühling Panzerkrabbe (selten)

Berg, hautpsächlich kalte Steine Produkt: (mehr) Steinkörner

Zeit: immer Steinbrocken

Berg Produkt: Steinkörner

Zeit: Herbst "Weiterer Käfer"

Berg, Wald Produkt: Bernstein

Zeit: Frühling Zypressenlibelle (selten)

Berg, Sonnenlicht Produkt: (mehr) Bernstein

Zeit: Tag Ahornfalter

Berg Produkt: Bernstein

Zeit: Abend Holzwurzling

Berg Produkt: Bernstein

Zeit: Herbst Alpen-Zapfenkrebs

Berg Produkt: Bernstein

Zeit: Sommer Bernsteinbrocken

Berg Produkt: Bernstein

Zeit: Winter

Bienen

Für Bienen braucht ihr kein Glashaus, sie sind für Bienenstöcke notwendig. Die Königin braucht ihr zum Bau dieser, Arbeitsbienen liefern dann die Produkte.

Name und Fundort Eckdaten zum Tierchen Arbeitsbiene

überall Produkt: Bienenwabe

Zeit: ganzjährig Bienenkönigin

überall Produkt: zum Bau notwendig

Zeit: ganzjährig

So funktionieren Tierchen

Ihr könnt die Tierchen, sobald ihr euer erstes Fangnetz von Mel in der Story erhalten habt, überall in Azoria entdecken und schnappen. Bei seltenen Tierchen ist das schwieriger, mit einem besseren Fangnetz habt ihr größere Chancen. Ihr bekommt auch die Verbesserungen von Mel in der Weststadt, müsst dafür aber erst mal die Fähigkeit leveln, indem ihr euch jeden Tag Tierchen schnappt.

Setzt die gefangenen Kleintiere dann in das entsprechende Glashaus, dann könnt ihr wenig später das Produkt abholen. Gleichzeitig verschwinden die kleinen Arbeiter wieder. Wir würden euch empfehlen, auch schon Produkte zu sammeln und zu lagern, falls ihr diese gerade noch nicht brauchen könnt, denn sie werden später wichtige Zutaten für Tränke, die dringend nötig sind.

Falls ihr allerdings mal in Geldnot seid, könnt ihr die Tierchen-Produkte auch verkaufen, also ist es lohnenswert, alle kleinen Krabbler, Hüpfer oder Flieger zu schnappen, die euch unterkommen.