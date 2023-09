Fae Farm: Klecksklumpen bekommen - So sammelt ihr die wichtige Trankzutat

Klecksklumpen braucht ihr in Fae Farm zum Beispiel ganz dringend, wenn ihr den Gerechter Atem-Trank herstellen wollt, um in der Treibenden Ruine atmen zu können. Schließlich müsst ihr dort bis auf Stufe 25 gelangen. Wo ihr die Zutat herbekommt und wie ihr am besten vorgeht, erfahrt ihr hier.

So bekommt ihr ganz einfach viele Klecksklumpen

Klecksklumpen werden von bestimmten Tierchen zurückgelassen, wenn ihr das passende Glashaus habt und sie dort absetzt. Wir verraten euch Schritt für Schritt, wie ihr vorgeht und geben euch Tipps.

Klecksklumpen werden euch von Feen-Tierchen geliefert, die ihr in der Region hinter dem Portal findet, also rund um das Dorf der Elfen und die Treibenden Ruinen selbst. Nur drei unterschiedliche Tierchen sind für diese Zutat zuständig:

Grüner Bloblin : liefert 1 Klecksklumpen, zu finden: tagsüber im Feenreich

: liefert 1 Klecksklumpen, zu finden: tagsüber im Feenreich Rosa Bloblin : liefert 1 Klecksklumpen, zu finden: abends im Feenreich

: liefert 1 Klecksklumpen, zu finden: abends im Feenreich Glanz Bloblin: liefert 3 Klecksklumpen, zu finden: den ganzen Tag im Feenreich, ist aber selten

Das sind die hüpfenden gummiartigen Wesen. Ihr findet sie überall in der genannten Gegend, später auch häufig auf eurem Feen-Bauernhof.

So sehen die Bloblins aus. Der goldene bringt am meisten.

Unsere Tipps

Wie ihr seht, sind zwei der Tierchen tagsüber im Feenreich zu finden, unter anderem auch der seltene golden glänzende Bloblin, der gleich drei Klumpen liefert. Der lässt sich aber auch schwieriger fangen. Dazu empfiehlt es sich, zu schleichen (auf der Switch mit gehaltenem A) und außerdem euer Netz aufzuwerten. Wie das geht, erfahrt ihr hier:

Dazu braucht ihr außerdem das Glashaus

Damit die Bloblins ihre Zutaten liefern, müsst ihr zunächst das Glashaus für Feen-Tierchen auf eurem Bauernhof bauen. Hier kommt ihr zu unserer Übersicht über alle Stationen, die ihr auf der Farm bauen könnt:

So baut ihr das Glashaus: Drückt zweimal auf dem D-Pad der Switch nach unten, wenn ihr auf eurem Hof seid. Wählt jetzt im zweiten Reiter das Glashaus für Feen-Tierchen aus. Dafür braucht ihr 5x Flatterbauholz, 5x Steinziegel, 20x Kleefutter, 20x Mulch.

Steht es auf eurer Farm, klickt es an, wählt einfach die Tierchen aus, die ihr aus eurem Inventar reinsetzen wollt und wartet. Sie produzieren dann die Zutaten für euch und verschwinden dann auch wieder.

Für was braucht ihr die Klecksklumpen?