Fae Farm: Netz verbessern - So bekommt ihr einen stärkeren Kescher

Niedliche Tierchen zu fangen, rentiert sich in der magischen Farm Sim Fae Farm gleich aus zwei Gründen: Erstens füllt ihr damit euren Almanach, zweitens liefern sie euch richtig nützliche Materialien, die ihr für Tränke und mehr benötigt. Aber gerade die seltenen Kreaturen lassen sich gar nicht so einfach erwischen. Wir verraten euch, wie ihr euer Netz verbessert, um sie euch leichter zu schnappen.

Bei Mel euer Netz verbessern: Das sind die Voraussetzungen

In Fae Farm könnt ihr das erste Fangnetz für die Tierchen dreimeimal verbessern. Euren ersten "Kescher" bekommt ihr ziemlich am Anfang der Hauptstory von Mel in der Weststadt. Wollt ihr es jetzt aufwerten, dann könnt ihr das unabhängig von eurem Story-Fortschritt jederzeit wieder bei ihm tun.

Vom Wegschrein "Weststadt" aus müsst ihr nur die Treppe hoch, um ihn zu finden. Ihr könnt ihn auch auf der Map markieren, indem ihr die Weststadt aufruft und bei seinem Namen einen Haken setzt, dann bekommt ihr einen Wegweiser im Spiel.

Das ist Mel.

Sprecht ihn an und öffnet den "Laden". Dort sind drei Netzverbesserungen verfügbar. Dafür müsst ihr ihm sowohl Geld bringen als auch besser im Tierchenfangen werden. Für jedes gefangene Tierchen bekommt ihr Erfahrungspunkte. Sind es genug, steigt ihr in der Stufe auf.

Bei uns findet ihr unter anderem auch eine Liste aller Tierchen, die ihr mit dem Netz fangen könnt:

Falls es also für das nächste Netz noch nicht reicht, braucht ihr entweder mehr Florin oder müsst mehr Tierchen fangen. Die Anforderungen seht ihr auch im Shop-Menü. Das vorherige Netz müsst ihr übrigens jeweils auch besitzen. Überspringen geht nicht.

Im Shop könnt ihr euch die Voraussetzungen ansehen.

Das ist Mels Angebot

Robustes Netz für Tierchen : Voraussetzungen: Netz für Tierchen, Tierchen-Fangen-Stufe 3, 1000 Goldene Florin

: Voraussetzungen: Netz für Tierchen, Tierchen-Fangen-Stufe 3, 1000 Goldene Florin Fortgeschrittenes Netz für Tierchen: Voraussetzungen: Robustes Netz für Tierchen, Tierchen-Fangen-Stufe 5, 2500 Goldene Florin

Voraussetzungen: Robustes Netz für Tierchen, Tierchen-Fangen-Stufe 5, 2500 Goldene Florin Professionelles Netz für Tierchen: Voraussetzungen: Fortgeschrittenes Netz für Tierchen, Tierchen-Fangen-Stufe 7, 5000 Goldene Florin

Bei GamePro findet ihr weitere Guides, die euch das Leben auf der magischen Insel erleichtern. In unserer "Guide"-Sektion gibt es beispielsweise alle Wegschreine, die euch Schnellreise ermöglichen, Möbel, die euch mehr Ausdauer, Leben und Mana verleihen oder alle Gerichte, die ihr kochen könnt. Wir stellen euch außerdem vor, welche Fertigungsstationen ihr bauen könnt. Dabei sind auch die Glashäuser für Tierchen.

Seid ihr schon fleißig dabei, Tierchen hinterherzujagen?