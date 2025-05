Der neue Super Mario-Film hat endlich einen Titel - und er heißt wie ein legendäres Spiel, das wir alle lieben

Der Mario-Kinofilm war ein riesiger Erfolg. Nächstes Jahr folgt der zweite Teil.

Dass es einen neuen Super Mario-Kinofilm geben wird, ist seit mittlerweile über einem Jahr bekannt. Ebenfalls steht fest, dass der Film im April 2026 in den Kinos starten wird. Einen Namen hatte der neue Streifen bislang noch nicht – bis jetzt.

Denn wie einer aktuellen Auflistung in Promomaterial des Medienunternehmens NBC Universal zu entnehmen war, lautet der Titel des neuen Films "Super Mario World". Und wer die Spiele mit dem beühmten Klempner kennt, dürfte dabei sofort aufhorchen.

Mario-Kumpel könnte in Super Mario World sein Stelldichein geben

Denn damit trägt die zweite Verfilmung denselben Namen wie das legendäre Mario-Jump 'n' Run, das erstmals im Jahr 1990 auf dem Super Nintendo veröffentlicht wurde und an das sehr viele von uns wohlige Erinnerungen haben.

In einem Punkt passt die Namensgebung in jedem Fall schon jetzt hervorragend. Im SNES-Super Mario World hatte der knuddelige Reitdino Yoshi seinen ersten Auftritt. Und wer sich an die Post-Credits-Szene im ersten Mario-Film erinnert, wird wissen, dass dort ebenfalls ein Yoshi-Debüt angedeutet wurde – das nun sehr wahrscheinlich im zweiten Film passieren wird.

Die "Bekanntgabe" des Titels war übrigens nicht auf diese Weise geplant. Mittlerweile wurde der Name nämlich aus dem Promomaterial entfernt und ist nicht mehr zu finden. Auf Bildern, wie dem oben verlinkten, lässt sich der Name allerdings noch erkennen.

Dass der berühmte Klemper und seine Freunde einen weiteren Kinoauftritt bekommen würden, war abzusehen. Denn der erste Teil war ein gigantischer Erfolg, der die Fans in die Filmhäuser strömen ließ und ihn in die Top-20 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten katapultierte.

Dementsprechend war es keine Überraschung, als der zweite Teil im vergangenen Jahr im Rahmen des "Mar10 Days" offiziell angekündigt wurde. Einen Trailer ist uns NBC Universal allerdings noch schuldig. Möglicherweise sehen wir den irgendwann rund um den Nintendo Switch 2-Launch.

