Neuer Super Mario-Film angekündigt und der Release steht auch schon

Ein neuer Super Mario Bros. Film ist in Arbeit.

In einem frischen Video zum Mar10 Day hat Nintendo die Arbeit an einem neuen Super Mario Bros. Film bestätigt, der erneut von Illumination Entertainment (Minions) produziert wird. Wann der Film erscheint, wurde ebenfalls enthüllt.

Release des neuen Super Mario-Film: Der Kinostart ist in den USA "sowie in vielen weiteren Märkten weltweit" am 03. April 2026. Der Film aus 2023 erschien in Deutschland zeitgleich zum US-Release.

Das Video zur Ankündigung könnt ihr euch hier anschauen:

Film zu Super Mario Bros. eine riesige Erfolgsgeschichte

Habt ihr die Meldungen rund um den Release von Super Mario Bros. im Frühjahr 2023 verfolgt, wird euch die Ankündigung eines neuen Films nicht verwundern.

Die Geschichte rund um Mario, Peach und Bowser ist Stand heute der dritterfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten und rangiert auf Platz 17 der erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten (via Box Office Mojo).

Video enthüllt Release-Infos zu Nintendo-Exclusives

Habt ihr euch bereits auf die Remakes zu Paper Mario: Die Legende vom Äonentor und Luigi's Mansion 2 gefreut, haben wir ebenfalls eine gute Nachricht für euch. Wann beide Spiele erscheinen, ist jetzt bekannt.

Paper Mario erscheint am 23. Mai 2024

Luigi's Mansion 2 erscheint am 27. Juni 2024

Nintendo Switch Online bekommt neue Mario-Spiele

Am 12. März 2024 werden der Bibliothek von Nintendo Switch Online zudem die Game Boy (Color)-Spiele Dr. Mario, Mario Golf und Mario Tennis hinzugefügt.

Alle Infos zum Service gibt's hier:

LEGO Mario Kart ebenfalls angekündigt

Bereits gestern wurde neben drei LEGO Mario-Sets eine neues Mario Kart enthüllt, das in Kooperation mit LEGO entsteht und bereits im kommenden Jahr erscheinen soll. In welcher Form und welche Fragen die Ankündigung mit sich bringt, dazu mehr in der oben verlinkten News.

Das waren alle Ankündigungen. Habt einen schönen Mar10 Day!