Der Teufel trägt Prada 2: Die Rotten Tomatoes-Wertungen schlagen sogar einen Kultklassiker - nämlich den Vorgänger

Meryl Streep und Anne Hathaway sind in The Devil Wears Prada 2 zurück. (© 20th Century Studios)

Knapp 20 Jahre mussten Fans der Fashion-Komödie Der Teufel trägt Prada sich auf eine Fortsetzung gedulden. Jetzt hat es der zweite Teil, der übrigens wie schon der Vorgänger auf einer Romanvorlage basiert, endlich in die Kinos geschafft. Und wir wissen, wie gut er im Vergleich abschneidet.

Das sagen die Wertungen auf Rotten Tomatoes und IMDb zu der Teufel trägt Prada 2

Obwohl der erste Der Teufel trägt Prada heutzutage schon als eine Art Kultklassiker gilt, sind seine Wertungen auf Rotten Tomatoes gar nicht so überragend. Die Kritikermeinungen (Tomatometer) stehen bei 75 Prozent positiv, die Fan-Wertungen (Popcornmeter) leicht darüber bei 76 Prozent.

1:39 Der Teufel trägt Prada 2: Nach 20 Jahren kommt die Fortsetzung und der neueste Trailer verrät endlich das Releasedatum

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Die Fortsetzung schneidet im direkten Vergleich da noch einmal deutlich besser ab (Stand: 4. Mai):

Tomatometer bei 233 Reviews: 78 Prozent positiv

78 Prozent positiv Popcornmeter bei über 2.500 Ratings: 87 Prozent positiv

Besonders die Fan-Meinungen fallen also um einiges positiver bei der Fortsetzung aus – was natürlich zumindest zum Teil daran liegen dürfte, dass besonders Fans des Vorgängers auch für den Nachfolger sofort ins Kino gehen. In jedem Falle scheint der zweite Teil das Publikum aber nicht zu enttäuschen.

Auf der Online-Datenbank IMDb stehen die Wertungen für den ersten Der Teufel trägt Prada übrigens bei 7,0 von 10. Der zweite Teil liegt mit derzeit 6,9 von 10 ganz leicht darunter.

Das sagen die Wertungen

Die Wertungen loben Der Teufel trägt Prada 2 primär als gelungene Fortsetzung mit tollem Humor und Charakteren, wobei besonders die Performance von Meryl Streep heraussticht. Auch dass der Film sich nicht rein auf Nostalgie für den Vorgänger stützt und eine eigene Botschaft mitbingt, wird positiv herausgestellt.

Kritik gibt es dagegen häufiger am romantischen Subplot und hin und wieder am Pacing.

Habt ihr Der Teufel trägt Prada 2 bereits gesehen und falls ja: Wie fandet ihr den Film?