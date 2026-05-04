Schmutzfink leert nach fast 10 Jahren seinen Windows-Papierkorb und muss eine halbe Million Dateien löschen

PC-Nutzer*innen gehen sehr unterschiedlich mit ihren Daten und dem Löschen davon um. Dieser hier hat seinen Papierkorb offenbar stolze 10 Jahre lang nicht geleert.

Profilbild von David Molke

David Molke
04.05.2026 | 11:11 Uhr

Na, löst dieser Anblick Stress in euch aus oder gehört ihr zu denjenigen, die den Windows-Papierkorb nie leeren? Na, löst dieser Anblick Stress in euch aus oder gehört ihr zu denjenigen, die den Windows-Papierkorb nie leeren?

Viele Windows-User müssen ihren Papierkorb immer direkt leeren, wenn sie eine Datei gelöscht haben. Sie halten den Anblick des gefüllten Desktop-Symbols einfach nicht besonders gut aus. Bei diesem Menschen hier war das offensichtlich kein Problem – er hat fast 10 Jahre mit dem Leeren gewartet.

Der Windows-Papierkorb ist eine echte Glaubensfrage, aber dieser Fall ist extrem

Der Reddit-User Illuminated-Autocrat schreibt in einem aktuellen Beitrag auf der Social Media-Plattform, er habe sich nach knapp 10 Jahren endlich einmal dazu durchgerungen, seinen Windows-Papierkorb zu leeren. Das garniert er mit einem vielsagenden Screenshot, der bei vielen anderen für Entsetzen sorgt.

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Insgesamt befinden sich nämlich wohl stolze 302 GB Daten in dem Windows-Papierkorb, die aus 557.459 einzelnen Items bestehen. Das sind über eine halbe Million Dateien, die irgendwann mal in diesen Recycling-Eimer von Windows befördert, aber nie endgültig gelöscht worden sind.

Wie lange das dauert, zeigt das Bild nicht, das wird von Windows noch berechnet. Angesichts der schieren Masse dürfte auch diese Berechnung eine ganze Weile an Anspruch nehmen.

Aber wenn wir uns ansehen, dass offenbar 416 Items pro Sekunde gelöscht werden können, müsste es 1.337 Sekunden dauern, was umgerechnet rund 22,29 Minuten entspricht.

Hier könnt ihr das Bild sehen:

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Das ruft bei den Menschen auf Reddit natürlich die unterschiedlichsten Reaktionen hervor. Viele geben zu Protokoll, dass sie das niemals so lange ausgehalten hätten. Eine sich selbst als autistisch bezeichnende Person erklärt zum Beispiel, das Desktop-Symbol des Papierkorbs müsste bei ihr immer leer angezeigt werden.

Viele wundern sich auch darüber, dass Illuminated-Autocrat überhaupt so lange am Stück dieselbe Windows-Installation genutzt hat. Er erklärt allerdings, einfach von Windows 7 auf Windows 10 upgegradet zu haben und stets seine Start-Programme sowie Hintergrund-Prozesse sauberzuhalten.

Wieder andere schreiben, dass sie sich überhaupt nicht mit dem Papierkorb abgeben, sondern immer alles direkt unwiederbringlich mit der Tastenkombination Shift+Del löschen. Was natürlich ganz eigene Gefahren birgt, die in Unter-Threads dann selbstverständlich ebenfalls debattiert werden.

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Auch der Urheber des Reddit-Beitrags gibt noch ein bisschen mehr Kontext zu seinem Papierkorb-Nutzungsverhalten. Er selbst lösche auch schon sehr viel direkt, ohne den Umweg über den Papierkorb. Aber einiges habe er eben doch für den Fall der Fälle aufbewahren wollen, in erster Linie seien das Text-, Spiel- oder Mod-Dateien gewesen. Der größte Ordner im Papierkorb war laut seiner Aussage ein 120 GB großer Ordner voller Skyrim-Mods.

Wie geht ihr mit dem Papierkorb am PC um? Nutzt ihr ihn überhaupt, leert ihr ihn regelmäßig, oder löscht ihr alles direkt?

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