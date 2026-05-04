"Katastrophal" - Bekannter Leaker sagt, dass Assassin's Creed Invictus gar nicht gut ankommt und vielleicht weiter nach hinten geschoben wird

Assassin's Creed Fans freuen sich gerade erst auf das Remake von Black Flag. Doch Ubisoft hat noch bedeutend mehr in der Pipeline, etwa das bisher noch geheimnisvolle Assassin's Creed Hexe. Bisher wenig Gutes hört man hingegen vom dritten Projekt, das seit Jahren angeteasert wurde: Assassin's Creed Invictus – ein reiner Multiplayer-Ableger, der wohl gerade erst einen eher ernüchternden Playtest hinter sich hat.
Kein gutes Fazit
Der Assassin's-Creed-Insider j0nathan hat sich erneut zu Invictus zu Wort gemeldet, nachdem er erst Anfang des Jahres über das Spiel sprach. Anlass ist ein interner Playtest vom 30. April, zu dem offenbar ausgewählte Spieler per Mail eingeladen wurden.
Laut seinen Informationen soll dieser Test "richtig schlecht" verlaufen sein. Die Einschätzung basiert zwar nur auf einer Quelle aus zweiter Hand, passt aber zu früheren Berichten, die dem Projekt bereits kein gutes Zeugnis ausgestellt haben.
Dennoch sollte man solche Leaks natürlich immer mit Vorsicht genießen. Ubisoft selbst hat sich dazu nicht geäußert.
Release wackelt offenbar weiter
Eigentlich sollte Invictus schon 2025 erscheinen, wurde dann aber auf 2026 verschoben. Doch selbst dieses Ziel könnte jetzt ins Wanken geraten.
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Der Insider hält es für gut möglich, dass Invictus weiter verschoben wird – oder im schlimmsten Fall sogar ganz verschwindet. Ob das auf echten Informationen basiert oder eher eine persönliche Einschätzung ist, lässt er offen.
Was Invictus überhaupt sein will
Offiziell hält sich Ubisoft weiterhin bedeckt. Klar ist nur, dass es sich um ein Multiplayer-PvP-Spiel handelt, das bei Ubisoft Montreal entsteht – also dem Team hinter For Honor.
Invictus soll – laut Leaks – in Richtung Fall Guys gehen, also ein chaotisches Party-Spiel mit vielen Teilnehmenden. Ein Ansatz, der nicht unbedingt sofort nach Assassin's Creed klingt.
Was sich bisher aber auch ohne Leaks abzeichnet: Ubisoft scheint noch nicht genau zu wissen, wohin mit Invictus.
Die Idee eines Multiplayer-Ablegers ist alles andere als neu – ältere Teile hatten bereits Modi, die bis heute ihre Fans haben. Würde Invictus den alten Modi ähneln, hätten wir davon vermutlich längst mehr gesehen. Stattdessen befindet es sich nun schon seit Jahren in einer Art Entwicklungs-Limbo, bei dem ein Ende bisher nicht in Sicht zu sein scheint.
Hätte ein klassischer Assassin's-Creed-Multiplayer gereicht, wollt ihr etwas komplett Neues oder könnt ihr komplett auf Multiplayer verzichten?
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