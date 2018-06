Destiny 2 - Gratis-Wochenende für PS4 angekündigt

Ab Freitag könnt ihr für ein paar Tage kostenlos Destiny 2 auf PS4 spielen. Die Gratis-Testaktion läuft das gesamte Wochenende.

Start: Freitag, 29. Juni, 9 Uhr morgens

Freitag, 29. Juni, 9 Uhr morgens Ende: Montag, 2. Juli, 19 Uhr abends

In der Zeit steht euch die gesamte Shared World mit allen Features des Hauptspiels offen. Den Preload könnt ihr bereits jetzt im PS Store starten.

Was ist das Besondere an Destiny 2?

Destiny 2 ist ein reines Online-Spiel, ihr müsst also "always on" sein. In dem Multiplayer-Shooter mit RPG-Elementen wählt ihr zwischen drei verschiedenen Klassen und stattet euren Charakter mit mächtigen Waffen und Ausrüstungsgegenständen aus, die ihr euch im Spielverlauf erkämpft.

Destiny 2 bietet eine stimmig inszenierte Kampagne im Sci-Fi-Setting, aber auch PvP-Matches mit anderen Hütern. Im Endgame warten außerdem besonders anspruchsvolle Raids und Strikes auf euch - vorausgesetzt, ihr schafft es in der kurzen Zeit, so weit zu spielen.

Praktisch: Solltet ihr euch Destiny 2 nach dem Gratis-Wochenende kaufen, wird all euer erspielter Fortschritt übernommen.

Mehr zum Spiel lest ihr in unserem Test zu Destiny 2, in dem der Online-Multiplayer mit einer Wertung von 86 Punkten sehr gut überzeugt hat.

Quelle: PlayStation Blog

