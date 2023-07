Deshalb heißt Detective Conan in der Anime-Serie Conan Edogawa - seid ihr echte Kenner?

Detektiv Conan sieht zwar aus wie ein kleiner Junge, ist aber deutlich schlauer – aber warum heißt er so?

Detektiv Conan ist eine der beliebtesten Anime-Serien, die die Zeichentrick-Welt mit japanischem Background so hervor gebracht hat. Neben Dragon Ball, One Piece oder Pokémon trat auch der junge Detektiv einen internationalen Siegeszug an.

Eigentlich heißt der junge Protagonist ganz anders, den Namen Conan Edogawa gibt er sich selbst. Vielleicht habt ihr euch schon einmal gefragt, was es damit auf sich hat und woher die beiden Namen eigentlich stammen. Dann seid ihr hier genau richtig.

Detektiv Conan: Warum nennt er sich eigentlich Conan Edogawa?

Darum geht's: In Detektiv Conan wird ein äußerst begabter Teenager namens Shinichi Kudo Zeuge eines Verbechens. Zwei mysteriöse Männer verabreichen ihm daraufhin ein Mittel, das ihn eigentlich töten soll. Stattdessen verwandelt es den jungen Mann aber in einen zehnjährigen Jungen.

Shinichi Kudo nennt sich daraufhin selbst Conan Edogawa und zieht bei einem Freund ein. Außerdem hilft er dessen Vater bei seiner Detektivarbeit. Denn dieser Vater ist nicht besonders gut darin, Fälle zu lösen – Detektiv Conan aber schon.

Daher kommt der Name: Es handelt sich bei beiden Teilen um Anspielungen auf berühmte Autoren, die in erster Linie Mystery- beziehungsweise Detektiv-Romane geschrieben haben.

Arthur Conan Doyle aka Sir Arthur Ignatius Conan Doyle ist ein Autor aus Schottland, der vor allem für seine vielen Sherlock Holmes-Geschichten berühmt geworden ist. Das passt natürlich ganz hervorragend zu Detektiv Conan.

Rampo Edogawa aka Tarō Hirai hat ebenfalls jede Menge Detektivgeschichten geschrieben und stammt aus Japan. Der Detektiv dieser Bücher heißt Kogoro Akechi.

Fun Fact: Im Detektiv Conan-Film Nummer 23 nennt sich Shinichi Kudo in Singapur Arthur Hirai. Dabeiu handelt es sich natürlich ebenfalls um eine Kombination aus den Namen dieser beiden Autoren, nur eben andere Teile. Die Bewunderung der Menschen hinter Detektiv Conan für die beiden Schriftsteller muss wirklich groß sein (via: DetectiveConanWorld).

Wieso heißt Detektiv Conan in den USA Case Closed?

Kuriose Geschichte: Es handelt sich dabei um einen Akt vorauseilender Gehorsamkeit. Die Rechte-Inhaber*innen in den USA hatten befürchtet, dass Conan O'Brian sie verklagen könnte – oder diejenigen, denen die Rechte an Conan, der Barbar gehören (via: GameRant).

Das liegt daran, dass Regisseur und Filmemacher Spike Lee den US-Kabelkanal TNN (The National Network) verklagt hatte, weil die ihr neues Network Spike TV nennen wollten. Hätte Spike Lee gewonnen, wäre es vielleicht zu vielen anderen, ähnlichen Fällen gekommen.

Letzten Endes hat Spike Lee vor Gericht verloren und Spike TV heißt mittlerweile The Paramount Network. Detektiv Conan wurde in den USA aber trotzdem weiterhin als Case Closed bezeichnet, auch wenn Conan O'Brian offenbar sogar großer Fan der Serie ist.

Wusstet ihr, woher die Namen kommen? Was hättet ihr sonst vermutet?