Ab heute im TV: Beliebter RTL 2-Kult-Anime startet mit den ersten Folgen wieder im deutschen TV und schickt euch nach 28 Jahren auf einen Nostalgietrip

Conan Edogawa löst die noch so kompliziertesten Fälle.

Die Geschichten rund um den kleinen Detektiv Conan Edogawa dürften vielen von uns noch im Gedächtnis sein. Der Meisterdetektiv löste einen Fall nach dem anderen, und das im Körper eines Kindes. Eigentlich ist Conan nämlich ein 17-jähriger Oberschüler, der sich auf das Aufklären von Verbrechen spezialisiert hat, aber geschrumpft wurde.

ProSieben MAXX zeigte frisch die letzten Folgen des Animes. Solltet ihr die Serie wieder von vorne erleben wollen, wäre jetzt wiederum die perfekte Gelegenheit dazu.

Die Anfänge von Detektiv Conan im deutschen Free-TV

Wann geht es los? Die allererste Folge mit dem Titel „Die tödliche Perlenkette“ ist laut Programmplan ab heute, dem 25. April 2024 zu sehen. Die neuen Folgen laufen wie gewohnt von montags bis freitags um 18:55 Uhr auf ProSieben MAXX.

Die Anfänge gab es das letzte Mal vor rund 2,5 Jahren zu sehen. Ihr solltet euch die Möglichkeit also nicht entgehen lassen, wieder von Beginn an in den mittlerweile über 28 Jahre alten Anime einzusteigen. Das nächste Mal könnte wieder etwas dauern.

Leider wird es nicht alle der über 1.120 Folgen des Animes im Loop geben. In Deutschland sind nur 483 Episoden lizensiert. Deshalb wird ProSieben MAXX nur rund ein Drittel aller Folgen zeigen können.

Gibt es die Folgen auf Deutsch? Die Detektiv Conan-Folgen werden alle in deutscher Synchronisation ausgestrahlt.

Was ist, wenn ich die Episode verpasse? Solltet ihr mal eine Folge verpassen, ist das kein Problem. ProSiebenMAXX stellt die Episoden kurz nach ihrer Ausstrahlung in der Mediathek von Joyn zur Verfügung.

Alternativ habt ihr mit einem Abonnement bei Crunchyroll die Möglichkeit, jederzeit alle 483 Folgen anzusehen. Hier gibt es auch noch drei TV-Specials und 19 der bislang 27 Filme.

Hier seht ihr den Kino-Trailer zum 27. Film von Detektiv Conan:

1:00 Der japanische Trailer für den 27. Detektiv Conan-Film ist da

Worum geht es in Detektiv Conan?

Der 17-jährige Shinichi Kudo beobachtet einen Mord im Freizeitpark. Er wird von den Männern in Schwarz überwältigt und bekommt das Zellgift Apotoxin 4869 eingeflößt. Die Gauner denken, dass sie den Hobbydetektiv umgebracht haben – stattdessen schrumpft sein Körper auf den Stand eines Zehnjährigen.

Das bringt einige Probleme mit sich: Er darf seine wahre Identität nicht enthüllen, da ihm sonst die verdächtigen Männer auf die Schliche kommen. Dass er bei seiner nichtsahnenden Kindheitsfreundin Ran Mori unterkommt, macht die Sache noch komplizierter.

Conan wird mit vielen Fällen konfrontiert, die er mit der Hilfe seines scharfen Verstands und seiner technischen Gadgets löst. Er steht jedoch nicht alleine da, denn seine Mitschüler*innen und Freunde unterstützen ihn.

Welche Folge von Detektiv Conan ist euch im Gedächtnis geblieben?