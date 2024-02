Deutscher Regisseur spielt sprechende Puppe in Hideo Kojimas neuem PS5-Spiel

Name und Zweck der Puppe sind noch unbekannt - wie noch so einiges bei Death Stranding 2.

Death Stranding 2 war sicherlich eines der Highlights der Januar-State of Play von Sony. Dort wurde nämlich nicht nur der komplette Name des Titels enthüllt (Death Stranding 2: On the Beach), sondern es gab auch knapp 10 Minuten neues Material aus dem Spiel zu sehen.

Und das war einerseits grafisch ziemlich beeindruckend, gab andererseits aber auch bereits einen Vorgeschmack auf das, was uns im neuen Hideo Kojima-Spiel erwarten wird. Nämlich mehr von dem, was schon den ersten Teil ausgemacht hatte, angeführt natürlich von jeder Menge Fragezeichen, die während der Präsentation in unseren Köpfen aufploppten.

Falls ihr den Trailer noch nicht gesehen habt – Hier ist er:

9:40 Death Stranding 2 sieht fantastisch aus und verrät den Release-Zeitraum

Viel prominente Unterstützung

Doch der Trailer zeigte auch etwas anderes. Nämlich, dass Kojima wieder einen prominent besetzten Cast an Land gezogen hat. Natürlich kehren Norman Reedus als Sam Bridges und Lea Seydoux als Fragile zurück. Es wird aber auch neue Charaktere geben, einer davon wird von Mad Max-Regisseur George Miller gespielt.

Und auch ein deutscher Regisseur spielt in Death Stranding 2 mit – in der wohl ungewöhnlichsten Rolle, die der Trailer hatte. In Death Stranding 2 wird es nämlich eine seltsame sprechende Puppe geben, die Sam im wahrsten Sinne des Wortes als Anhängsel herumträgt und die sich offenbar in einer niedrigeren Framerate bewegt als der Rest des Spiels.

Die Puppe kann im Spiel offenbar herumgetragen werden.

Gespielt wird diese noch namenlose Puppe von Fatih Akin. Der 50-jährige Regisseur wurde vor allem durch sein mehrfach prämiertes Filmdrama "Gegen die Wand" (2007) bekannt. Für den 2017 erschienenen Film "Aus dem Nichts" wurde er zudem mit dem Golden Globe nominiert.

Hideo Kojima war schon vor längerer Zeit auf den Deutschen aufmerksam geworden und ist mittlerweile gut mit ihm befreundet. Akin besuchte in der Vergangenheit reglmäßig Kojima Productions, unter anderem im Jahr 2020. Jetzt wissen wir auch, warum.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Death Stranding 2 wurde erstmals Ende 2022 angekündigt und soll im Jahr 2025 für die PS5 und den PC erscheinen. Zur Story ist bislang noch nichts bekannt, wir rechnen aber wie erwähnt mit jeder Menge "WTF?"-Momenten.

Schon jetzt zeichnet sich zudem ab, dass der zweite Teil insbesondere technisch noch einmal eine ganze Schippe im Vergleich zum Vorgänger nachlegen könnte.

Wie fandet ihr den Trailer? Hättet ihr Fatih Akin erkannt?