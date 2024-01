State of Play heute schauen: Alles zu Startzeit, Livestream und geleakten Spielen des PS5-Showcases

Alle Infos zur State of Play im Januar 2024 gibt's hier.

Es ist soweit: Nachdem Microsoft bereits vor einigen Tagen mit der Xbox-Developer Direct vorgelegt hatte, bringt jetzt auch Sony seinen ersten PlayStation-Showcase des Jahres. Die neue State of Play steht schon heute Abend an und bringt wieder allerhand Infos zu kommenden Spielen. Wir fassen euch hier alle wichtigen Infos zusammen.

Alle Infos zur State of Play: Startzeit, Livestream und Co.

Wann findet die State of Play statt? Am 31. Januar 2024

Am 31. Januar 2024 Um wieviel Uhr geht es los? Um 23:00 Uhr deutscher Zeit

Um 23:00 Uhr deutscher Zeit Wie lange geht die Show? rund 40 Minuten

rund 40 Minuten Wo kann ich den Livestream schauen? Auf dem offiziellen YouTube- oder Twitch-Kanal von PlayStation

Wir werden den Showcase heute Abend für euch im Liveticker begleiten. Schaut hier also wieder rein, wenn ihr alle wichtigen Ankündigungen der State of Play live mitverfolgen wollt.

Welche Spiele werden auf der State of Play gezeigt?

Offiziell hat Sony die kommenden Spiele natürlich noch nicht enthüllt. Allerdings gibt es bereits einige Gerüchte aus teils ziemlich verlässlichen Quellen.

So hatte der bekannte PS Plus-Insider billbil-kun bereits vor einigen Tagen geleakt, dass für eine PS5-Version von Until Dawn und für Death Stranding 2 bald eine Ankündigung folgen würde. Für Death Stranding 2 wollte der Leaker sogar wissen, dass das Spiel den Beinamen "On the Beach" trägt.

Insider Shpeshal_Nick hat darauf nicht nur den genauen Termin, sondern obendrauf auch sechs weitere Spiele des Lineups enthüllt. Damit sind das alle bisher geleakten Spiele:

1:00 Final Fantasy 7 Rebirth lässt im neuen Trailer die Grafik-Muskeln spielen

Daneben gibt es auch noch andere Gerüchte rund um das Lineup. So will Leaker Dusk Golem gehört haben, dass Silent Hill 2 nicht nur einen neuen Trailer samt Releasedatum bekommt, sondern "Silent Hill: the Short Message" soll außerdem als Shadowdrop direkt zum Event erscheinen.

Das psychologische Horrorspiel war zwar bereits durch eine Alterseinstufung in Südkorea geleakt, abseits davon ist aber nur wenig zum Titel bekannt.

Was wünscht ihr euch noch von der State of Play?