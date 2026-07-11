Deutsches Kult-Rollenspiel aus 2008: PS5-Remaster des Open-World-Hits ist jetzt schon günstig!

Dieses deutsche Rollenspiel gilt bis heute als Kult-Klassiker, obwohl es seinen Publisher in die Pleite getrieben hat.

Es gibt noch andere große Rollenspiel-Klassiker aus Deutschland als Gothic: Ein weiteres Fantasy-Meisterwerk mit einer riesigen Open World, das ursprünglich Ende 2008 für PC und 2009 für Konsolen erschienen ist, ist inzwischen mit einem PS5-Remaster zurückgekehrt, das ihr euch jetzt bereits günstig sichern könnt. Hier bei Amazon zahlt ihr gerade nicht mal mehr 20€:

Falls der deutsche RPG-Klassiker doch nicht das richtige Spiel für euch ist, gibt es bei Amazon gerade übrigens noch einige weitere PS5-Spiele im Angebot. Hier nur ein paar Beispiele:

Riesige Welt mit enormer Freiheit: Das ist der deutsche Rollenspiel-Klassiker!

Sacred 2 ist mit einem Remaster auf die PS5 zurückgekehrt, das natürlich auch das umfangreiche Add-on mitliefert.

Es geht hier um Sacred 2 Remaster, das euch nicht nur das Hauptspiel, sondern auch gleich noch die große Erweiterung Ice & Blood mitliefert, welche zwei neue Gebiete und eine zusätzliche Charakterklasse bietet. Außerdem gibt es natürlich technische Verbesserungen wie bessere Texturen, neue Lichteffekte und eine höhere Sichtweite.

Das erste Sacred war noch ein klassisches Action-Rollenspiel im Diablo-Stil und galt als eine der besten Alternativen zu Diablo 2. Der zweite Teil behält zwar mit dem Schnetzeln von Monsterhorden aus der Perspektive von schräg oben, der Jagd nach Beute und den abwechslungsreichen Charakterklassen das Kern-Gameplay bei. Einfach nur als guter Diablo-Klon zu gelten, war den Entwicklern diesmal jedoch offenbar nicht mehr genug.

Beutejagd und Charakterentwicklung spielen natürlich auch im Remaster von Sacred 2 wieder eine große Rolle.

Deswegen haben sie Sacred 2 eine gigantische Open World spendiert, mit mehr als 40 Städten und Dörfern und hunderten von Quests. Noch dazu ist die Welt mit Tagesabläufen für ihre zahlreichen Bewohner glaubwürdig simuliert und bietet eine so enorme spielerische Freiheit, dass Sacred 2 fast schon als Sandbox-Spiel durchgeht. Wir können sogar entscheiden, ob wir uns den Mächten des Lichts oder der Finsternis anschließen wollen.

Obwohl sich Sacred 2 theoretisch auch schon in rund 30 Stunden durchspielen lässt, kann man problemlos auch weit über 100 Stunden im Spiel verbringen, wenn man zumindest den größten Teil seiner Welt und Quests gesehen haben will. Die Entwicklung dieses Rollenspiel-Monsters war so teuer und langwierig, dass der Publisher Ascaron letztendlich daran zerbrochen ist. Aber gerade weil sich Sacred 2 so viel mehr getraut hat, als vernünftig war, ist es bis heute ein echter Kult-Klassiker.