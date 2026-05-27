WM-Modus für EA Sports FC 26 enthüllt: Alle 53 Nationen, Lizenzen und wie das Turnier abläuft

IGN hat soeben den inoffiziellen WM-Modus bzw. das The World's Update enthüllt. Wir haben alle Infos für euch.

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Dennis Müller
27.05.2026 | 14:52 Uhr

Alles Wichtige zum neuen WM-Modus für EA Sports FC 26. (Quelle: IGN) Alles Wichtige zum neuen WM-Modus für EA Sports FC 26. (Quelle: IGN)

Zwar hat EA die offizielle FIFA-Lizenz verloren, was aber nicht bedeutet, dass EA Sports FC 26 keinen WM-Modus bekommt.

Mit dem "The World's Update" erscheint bereits am 28. Mai ein inoffizieller Turniermodus, der bereits gestern angekündigt und heute von IGN detailliert enthüllt wurde.

Das erwartet euch im neuen WM-Modus

Aus 53 lizenzierten Nationalmannschaften, von denen 41 an der realen Fußball-Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen, könnt ihr euch einen Turnierbaum basteln.

Gespielt wird dann zunächst eine Gruppenphase à 3 Spielen, wobei sich beiden top platzierten Teams für die K.-o.-Runde qualifizieren.

Video starten 14:38 EA Sports FC 26 im Test: Mit dem neusten Teil überschreitet EA eine gefährliche Grenze

Das gibt's zudem: Wie IGN berichtet, wird Ultimate Team um einen Event-Hub, Kampagnen im "Festival of Football"-Stil und vieles mehr erweitert.

Logt ihr euch im Zeitraum vom 05. Juni bis zum 24. Juli ein, gibt's zudem Icon Pelé (93) und drei "Choose your Journey"-Evolutionen gratis.

Alle 53 vollständig lizenzierten Nationen

  • Argentinien
  • Australien
  • Belgien
  • Bosnien und Herzegowina
  • Brasilien
  • Dänemark
  • Deutschland
  • DR Kongo
  • Ecuador
  • Elfenbeinküste
  • England
  • Finnland
  • Frankreich
  • Ghana
  • Haiti
  • Indonesien
  • Irland
  • Island
  • Italien
  • Kanada
  • Kap Verde
  • Katar
  • Kolumbien
  • Kroatien
  • Marokko
  • Mexiko
  • Neuseeland
  • Niederlande
  • Nordirland
  • Norwegen
  • Österreich
  • Panama
  • Paraguay
  • Polen
  • Portugal
  • Rumänien
  • Saudi-Arabien
  • Schottland
  • Schweden
  • Schweiz
  • Senegal
  • Spanien
  • Südafrika
  • Südkorea
  • Tschechien
  • Tunesien
  • Türkei
  • Ukraine
  • Ungarn
  • Uruguay
  • Usbekistan
  • Vereinigte Staaten
  • Wales

** die echten Trikots von Bosnien & Herzegowina werden in einem späteren Update ergänzt.

Nicht-lizenzierte Nationen

Zusätzlich wurden mit Ägypten und Japan zwei Nationen integriert, wo lediglich authentische Spieler enthalten sind. Bei den Nationalmannschaften von Algerien, Curaçao, Iran, Irak und Jordanien handelt es sich hingegen um komplett fiktive Teams.

Habt ihr Bock auf den WM-Modus oder fehlt euch der wirklich offizielle Anstrich der FIFA?

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Genre: Sport

Release: 25.09.2025 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2)

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