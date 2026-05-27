WM-Modus für EA Sports FC 26 enthüllt: Alle 53 Nationen, Lizenzen und wie das Turnier abläuft

Zwar hat EA die offizielle FIFA-Lizenz verloren, was aber nicht bedeutet, dass EA Sports FC 26 keinen WM-Modus bekommt.
Mit dem "The World's Update" erscheint bereits am 28. Mai ein inoffizieller Turniermodus, der bereits gestern angekündigt und heute von IGN detailliert enthüllt wurde.
Das erwartet euch im neuen WM-Modus
Aus 53 lizenzierten Nationalmannschaften, von denen 41 an der realen Fußball-Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen, könnt ihr euch einen Turnierbaum basteln.
Gespielt wird dann zunächst eine Gruppenphase à 3 Spielen, wobei sich beiden top platzierten Teams für die K.-o.-Runde qualifizieren.
Das gibt's zudem: Wie IGN berichtet, wird Ultimate Team um einen Event-Hub, Kampagnen im "Festival of Football"-Stil und vieles mehr erweitert.
Logt ihr euch im Zeitraum vom 05. Juni bis zum 24. Juli ein, gibt's zudem Icon Pelé (93) und drei "Choose your Journey"-Evolutionen gratis.
Alle 53 vollständig lizenzierten Nationen
- Argentinien
- Australien
- Belgien
- Bosnien und Herzegowina
- Brasilien
- Dänemark
- Deutschland
- DR Kongo
- Ecuador
- Elfenbeinküste
- England
- Finnland
- Frankreich
- Ghana
- Haiti
- Indonesien
- Irland
- Island
- Italien
- Kanada
- Kap Verde
- Katar
- Kolumbien
- Kroatien
- Marokko
- Mexiko
- Neuseeland
- Niederlande
- Nordirland
- Norwegen
- Österreich
- Panama
- Paraguay
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Saudi-Arabien
- Schottland
- Schweden
- Schweiz
- Senegal
- Spanien
- Südafrika
- Südkorea
- Tschechien
- Tunesien
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- Uruguay
- Usbekistan
- Vereinigte Staaten
- Wales
** die echten Trikots von Bosnien & Herzegowina werden in einem späteren Update ergänzt.
Nicht-lizenzierte Nationen
Zusätzlich wurden mit Ägypten und Japan zwei Nationen integriert, wo lediglich authentische Spieler enthalten sind. Bei den Nationalmannschaften von Algerien, Curaçao, Iran, Irak und Jordanien handelt es sich hingegen um komplett fiktive Teams.
Habt ihr Bock auf den WM-Modus oder fehlt euch der wirklich offizielle Anstrich der FIFA?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.