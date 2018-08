Devil May Cry 5 - Ungefähre Spielzeit bekannt & New Game Plus-Modus bestätigt

Mit Devil May Cry 5 kehrt die Action-Reihe im nächsten Jahr auf die Bildschirme zurück. Kollegin Nasti konnte in Köln mit dem Producer des Spiels, Hideaki Itsuno quatschen und hat im Interview unter anderem nach der ungefähren Spielzeit von DmC 5 gefragt.

Seine Antwort:

"Jeder, der schon einmal ein Devil May Cry-Spiel gespielt hat weiß, dass man nach dem Durchspielen noch weiter machen kann und es immer wieder durchlaufen kann, so eine New Game Plus-Sache. Das werden wir mit diesem Teil definitiv wieder machen, aber für den ersten Durchgang erwarten wir, dass die Spieler irgendetwas zwischen 12 und 20 Stunden brauchen werden. "

12-20 Stunden Spielzeit: Da diese Angabe recht vage ist vermuten wir, dass die eigentliche Spielzeit stark davon abhängt, ob man alle Levels genau erkundet, um Geheimnisse zu entdecken etc.

Auch ein New Game Plus-Modus, in dem ihr nach Beenden des Spiels einen neuen Durchgang mit allen erworbenen Fähigkeiten und Waffen starten könnt, ist mit Itsunos Antwort bestätigt und dürfte alle DmC-Veteranen freuen.

Worum geht es in Devil May Cry 5?

In Devil May Cry 5 müsst ihr euch in der Rolle von Dämonenjäger Nero mit dunklen Mächten in der Stadt Red Grave City herumschlagen.

Der Clou: Neros rechter Arm kann gewechselt werden, je nach Arm-Variante habt ihr dann spezielle Fertigkeiten oder besondere Power bei euren Angriffen. Zuständig für das Zusammenbasteln neuer Prothesen ist Mechaniker Nico, der Nero begleitet.

Neben seiner Armvarianz setzt Nero auch auf sein "Red Queen"-Schwer sowie seine "Blue Rose"-Handfeuerwaffe. Neben Nero gibt es auch zwei weitere spielbare Charaktere, darunter Serien-Ikone Dante.

Devil May Cry 5 erscheint am 8. März 2019 für die PS4, die Xbox One und den PC.