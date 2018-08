Nach einigen Gerüchten in den vergangenen Wochen und Monaten, scheint Diablo 3 wirklich für die Nintendo Switch zu erscheinen.

Die Seite Forbes (via Wccftech) hat versehentlich einen vorgeschriebenen (und jetzt wieder gelöschten) Artikel zu früh veröffentlicht und Diablo 3 für Switch damit geleakt. Stimmt der Leak, dann bringt Blizzard das erste Spiel für eine Nintendo-Konsole in 15 Jahren heraus.

Demnach trägt die Nintendo Switch-Version den Titel Diablo 3 - Eternal Collection.

Die Inhalte, Preis und Release-Zeitraum sind ebenfalls bereits vorzeitig durchgesickert.

Bedenkt aber, dass Diablo 3 für Switch bislang nicht offiziell bestätigt ist und ihr die folgenden Infos daher trotzdem mit Vorsicht genießen müsst. Die offizielle Ankündigung soll aber heute noch erfolgen.

Diablo 3 - Das steckt wohl in der Switch-Version

Beide DLCs enthalten: Der Switch-Port des Action-RPGs von Blizzard wird neben dem Hauptspiel alle bisherigen Updates, die Reaper of Souls- sowie die Rise of the Necromancer-Erweiterung bieten. - ihr bekommt also das Komplettpaket. Und nicht nur das.

Exklusive Switch-Inhalte: Nintendo-Fans dürfen sich über eine Handvoll exklusiver Inhalte freuen:

Ganondorf-Rüstungsset: Ein kosmetisches Item aus The Legend of Zelda, das für mehrere Klassen ausgerüstet werden kann

Ein kosmetisches Item aus The Legend of Zelda, das für mehrere Klassen ausgerüstet werden kann Triforce-Portrait-Rahmen

Hühnchen-Haustier

kosmetische Flügel "Echoes of the Mask"

Couch- und Online-Koop: Die Switch-Version erlaubt es uns, lokal mit bis zu vier Freunden auf einer Konsolen durch Tristram zu ziehen. Vier Spieler mit je einer Switch können ebenfalls im lokalen Mehrspieler zocken. Zudem werden Online-Multiplayer und Cloud-Saves unterstützt.

Wann kommt es raus? Erscheinen soll Diablo 3 - Eternal Collection Ende 2018, ein konkretes Datum verrät der Leak nicht.

Kosten soll Diablo 3 - Eternal Collection 59,99 US-Dollar.

Noch mehr Diablo-Spiele in Arbeit

Blizzard arbeitet offenbar nicht nur an Diablo 3-Switch, sondern gleich an mehreren neuen Projekten im Diablo-Universum. Mehr Infos dazu hier: