Diablo 4: So löst ihr ‘Die alten Traditionen bewahren’ und andere Emote-Quests

Für die Lösung mancher Quests müsst ihr nicht direkt den Scharen von Lilith entgegentreten. Es reicht eine einfache Geste.

Nebenquests in Diablo 4 variieren sehr stark in ihrer Qualität und Umfang. Während manche einfach erledigt sind, indem ihr einen Gegenstand abgebt oder 15 Gegner erledigt, führen andere zu langen epischen Questreihen, die durchaus mit Hauptgeschichte mithalten können. Irgendwo dazwischen findet ihr die Emote-Quests, in denen ihr ein wenig rätseln müsst, welches Emote ihr an einem bestimmten Ort zeigen müsst.

Die alten Traditionen bewahren

Eine dieser Quests findet ihr im Süden der Trockensteppe, nordöstlich von Jirandai, wo ihr auch einen Wegpunkt zum Teleportieren findet. Auf einer Klippe findet ihr eine Opfergabe, mit der die Quest startet. Sie führt euch etwas nordwestlich zu einer Statue. Das Rätsel an dieser Stelle gibt euch den Hinweis, dass ihr das Emote für “Ja” ausführen müsst.

Ein Problem für viele Spieler*innen ist hier, dass ihr dieses Emote gar nicht in eurem Schnellzugriffsrad gar nicht zur Verfügung habt. Drückt “Steuerkreuz oben”, um das Rad zu öffnen. Drückt danach “Dreieck” bzw. “Y” auf dem Controller. Damit öffnet ihr ein zusätzliches Menü, indem ihr neue Emotes, Verbrauchsgegenstände oder verschiedene Spieloptionen dem Rad zuweisen könnt. Wählt hier unter Emotes “Ja” aus und weist es dem Rad zu.

Führt danach das Emote vor der Statue aus und die Quest sollte gelöst sein.

Manche Emotes müsst ihr erst zuweisen, bevor ihr sie nutzen könnt.

So erkennt ihr Emote-Quests

Es gibt noch einige andere Quests, für die ihr Emotes benötigt, die nicht auf dem Rad standardmäßig verfügbar sind. Ob ihr gerade eine Quest absolviert, die überhaupt ein Emote benötigt, könnt ihr leicht am Questort erkennen, denn Diablo 4 ist an sich recht einfach strukturiert.

Ist am Ziel eures Markers weder ein Gegner, noch ein Gegenstand auf dem Boden und der Questbereich ist sehr klein, denn müsst ihr hundertprozentig ein Emote ausführen. Schaut dann nochmal kurz in eurem Questbuch nach und ihr werdet recht schnell den Hinweis knacken können, welche Bewegung euer Charakter ausführen muss.