Torchlight 2 ist bis heute eine der besten Diablo-Alternativen.

Die Diablo 4-Beta hat euch so richtig heiß gemacht und ihr sucht jetzt händeringend etwas, womit ihr euch die Wartezeit bis zum Launch im Juni vertreiben könnt? Dann haben wir da eine Idee: Im PlayStation Store wird mit Torchlight 2 momentan eine gelungene Alternative für einen Bruchteil dessen angeboten, was ihr für Diablo 4 hinblättern müsst.

Was ist im Angebot? Torchlight 2

Torchlight 2 Wie groß ist der Rabatt? 65 % Rabatt

65 % Rabatt Was kostet's? 6,99 Euro

6,99 Euro Bis wann? Das Angebot läuft noch bis zum 27. April 2023.

Das Angebot läuft noch bis zum 27. April 2023. Wo? Im PS Store

Das ist Torchlight 2:

1:34 Torchlight 2 - Launch-Trailer - Launch-Trailer

Genre : Action-RPG/Hack'n Slash

: Action-RPG/Hack'n Slash Release : 2019 (PS4/Xbox One), 2012 (PC)

: 2019 (PS4/Xbox One), 2012 (PC) Regulärer Preis: 19,99 Euro

Darum geht's: Ums Monster schnetzeln, und zwar im ganz großen Stil. Torchlight 2 orientiert sich eindeutig an Diablo 3 und Konsorten. Das heißt, dass ihr hier nicht unbedingt die allergrößten Innovationen erwarten solltet, aber haufenweise Gegnern ordentlich eins auf die Mützen geben könnt.

Dazu habt ihr die Wahl zwischen standardmäßig vier Klassen. Mit denen prügeln und schlitzen und zaubern wir uns durch zufällig generierte Dungeons. Nebenbei sammeln wir natürlich haufenweise Loot und leveln unsere Figuren auf.

Die Ähnlichkeit zu Diablo 4 und dergleichen kommt nicht von ungefähr: Tochlight 2 wurde vom Entwicklerstudio Runic Games auf den Markt gebracht (die Konsolenversion stammt von Panic Button), und dieses Studio wurde von den Ex- Blizzard-Entwicklern und Diablo-Erfindern Max und Erich Schaefer gegründet.

Dementsprechend dürften hier wirklich alle Diablo-Fans auf ihre Kosten kommen, die den Titel noch nicht kennen. Den GameStar-Test zu Torchlight 2 findet ihr hier, wenn ihr noch mehr Infos wollt.

Für den PC ist Torchlight 2 sogar schon im Jahr 2012 veröffentlicht worden, die aufgemöbelte Konsolenversion für PS4, Nintendo Switch und Xbox One folgte dann allerdings erst 2019. So alt ist Torchlight 2 in dieser Version also auch wieder nicht und am unverwüstlichen Spielprinzip ändert das Alter sowieso nichts.

Schnappt ihr euch den Dungeon-Crawler als Diablo 4-Ersatz oder wartet ihr lieber noch ein bisschen? Kennt ihr Torchlight 2 vielleicht auch schon?