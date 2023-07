Was ist der höchste Schadenswert, den ihr bisher in Diablo 4 zu Gesicht bekommen habt? Mehrere Millionen oder gar Milliarden können schon einmal vorkommen, wenn es sich um kritische Treffer handelt. Aber dieser Schadenswert hier schlägt dem Fass den Boden aus: Ein Barbaren-Build sorgt für so hohe Zahlen, dass wir nicht einmal wussten, welche Namen sie haben. Wir bewegen uns hier auf dem Gebiet von Sextillionen und ja, die gibt es wirklich.

Diablo 4: Der wohl höchste Schadenswert bisher ist eine Zahl mit 38 Stellen – 35 Sextillionen oder 35.000 Quintilliarden

In Diablo 4 geht's – grob gesagt – darum, Gegnern möglichst schnell möglichst viel Schaden zuzufügen. Dafür eignen sich manche Charaktere und Builds besser als andere, wie Streamer Rob immer wieder eindrücklich beweist. Dieses Mal zeigt er den höchsten Schadenswert eines kritischen Treffers, den wir in Diablo 4 je gesehen haben.

So viel Schaden macht der kritische Treffer:

35,248,198,783,801,730, 000,000,000,000,000,000,000

Das sind über 35 Sextillionen. Ja, wir mussten auch erst einmal nachschlagen, wie eine 1 mit 36 Nullen eigentlich überhaupt heißt – und waren dann einigermaßen erstaunt sowie gleichzeitig amüsiert. Wir bewegen uns hier auf einem Level, das einfach nur noch irrwitzig klingt.

Aber sei's drum: Eine Sextillion sind 1.000 Quintilliarden. Dementsprechend handelt es sich bei dem Schadenswert um mehr als 35.248 Quintilliarden – eine wahrhaftig beeindruckende Zahl.

Wie kommt das zustande? Offenbar liegt es am Zusammenspiel bestimmter Aspekte in Diablo 4 (Berserk Ripping, Skullbreakers Aspect und Aspect of Anemia). Eigentlich sollte der unendlich skalierende Aspekt gefixt sein, aber es scheint immer noch zu funktionieren, wenn auch nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Mit jedem Stun steigt der Schaden:

Nicht besonders konsistent und praktisch: Im Diablo 4-Alltag werden wohl die wenigsten Spieler*innen auf derart übertrieben hohe Schadenswerte kommen. Ihr braucht auch eine Menge Glück dafür, um überhaupt einen kritischen Treffer zu erzielen. Nichtsdestotrotz wirkt es einfach abgefahren und wohl eher nicht beabsichtigt, dass die Zahlen so groß werden können.

Was war der höchste Schadenswert, den ihr in Diablo 4 je erzielt habt? Was haltet ihr von diesem Build?