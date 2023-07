'Das ist böswilliges Design': Diablo 4-Fans schalten ungewollt den kostenpflichtigen Battle Pass frei und Blizzard reagiert

Das Layout des Battle Passes steht bei Diablo 4-Fans in der Kritik.

Diablo 4 musste zum Start seiner ersten Season einiges an Kritik von Fans einstecken, nicht zuletzt für den kontroversen Patch 1.1, der zahlreiche Inhalte des Spiels nerft. Aber auch der Battle Pass sorgt aktuell bei vielen für Unmut. Hier ist es nämlich möglich, mit einem einzigen Knopfdruck versehentlich das Upgrade auf die Premiumstufe freizuschalten. Zumindest hat Blizzard bereits Besserung versprochen.

Diablo 4-Fans schalten versehentlich Battle Pass-Upgrade frei und sind darüber gar nicht glücklich

Was ist das Problem? Wer die Digital Deluxe oder Ultimate Edition von Diablo 4 gekauft hat, bekommt dadurch auch eine kostenlose Freischaltung für den Premium Battle Pass einer beliebigen Season. Das heißt, ihr könnt euch theoretisch selbst aussuchen, wann ihr sie einlöst.

Allerdings passiert das vielen Fans aktuell komplett versehentlich. Schuld daran ist der Button, mit dem ihr das Upgrade freischaltet. Der findet sich nämlich im Season-Reiter im Menü – wechselt ihr auf den Reiter, wird euer Cursor automatisch auf den Button zentriert. Ein falscher Knopfdruck reicht hier also, um unbeabsichtigt euer kostenloses Upgrade auszugeben.

Im schlimmsten Falle ist es damit verschwendet, etwa wenn ihr keine Zeit habt, den Battle Pass in der aktuellen Season zu füllen. So erging es auch Streamer Rurikhan. Der teilte seine versehentliche Freischaltung in einem Clip auf Twitter und sorgte damit für Diskussionen über die Design-Entscheidung von Blizzard:

"Das ist einfach böswilliges Design. Wenn du in den Season Tab wechselst, ist die voreingestellte Auswahl immer 'Premium Pass aktivieren'. Sie [Blizzard, Anm. d. Red.] wussten genau, was sie gemacht haben."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Andere Fans sind schlicht verwirrt, ob sie hier gerade Geld ausgegeben haben, ohne es zu wollen. So auch GamePro-User Replikant, dem etwas ähnliches passiert ist: "Ich hab aus Versehen auf den Premium Battle Pass Button gedrückt im Saisons Reiter, was heißt das jetzt für mich als Digital Deluxe Edition Käufer? Hab ich jetzt extra Geld gezahlt???"

Wer tatsächlich Geld ausgibt, wird immerhin noch einmal darauf hingewiesen und muss die Transaktion bestätigen. Aber das ist wohl nur ein schwacher Trost für alle, die versehentlich ihre Gratis-Freischaltung verschwendet haben.

Blizzard arbeitet an schneller Lösung

Zumindest ist Blizzard sich des Problems bewusst und hat baldige Besserung versprochen. Wie Community Development Director Adam Fletcher im Thread geschrieben hat, arbeitet das Team bereits an einer temporären Lösung:

Hatte direkt nach dem Stream mit Leuten dazu eine Besprechung. Wir haben einen temporären Fix in Arbeit, der zumindest sicherstellt, dass der Cursor nicht standardmäßig darauf liegt, sondern stattdessen auf der Saisonreise.

Wann genau der Fix ins Spiel kommt und wie es mit einer permanenten Lösung aussieht, hat Fletcher derweil noch nicht geteilt. Auf eine Rückerstattung brauchen Fans allem Anschein nach aber nicht zu hoffen. So berichtet zumindest eine Person im Thread, dass ihr Gesuch auf Rückerstattung des Battle Passes von Blizzard abgelehnt wurde.

Hattet ihr auch schon ähnliche Probleme mit Käufen in Diablo 4?