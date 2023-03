Diablo 4 Beta: So löst ihr die Quest 'Geheimnis der Quelle'

Wir verraten euch, wie ihr diese spezielle Quest löst.

Bereits an diesem Wochenende könnt ihr euch mit der offenen Beta in einem Gebiet der Open World von Diablo 4 austoben. Dabei könnt ihr nach Lust und Laune Haupt- und Nebenaufgaben bestreiten. Meistens ist es ziemlich klar, was ihr dabei zu tun habt - nämlich in der Regel Gegnermobs schnetzeln, Gegenstände finden oder auch mal einen Boss bekämpfen. Die Aufgabe "Geheimnis der Quelle" kann aber schnell mal für Verwirrung sorgen. Dabei ist Rätsels Lösung ganz simpel, wenn ihr mal verstanden habt, was zu tun ist.

Diablo 4 Quellen-Quest: So geht's

"Geheimnis der Quelle" taucht dann bei euren Aufgaben auf, wenn ihr die entsprechende Notiz gefunden habt. Als Beschreibung wird angegeben: "Löst das Rätsel der Nachricht" und dieses lautet folgendermaßen:

Ein Hort der Wärme im winterlichen Reigen, die Natur wird den Geduldigen Gnade zeigen.

Das ist die besagte Quelle.

Der Anfang dieser Botschaft ist noch relativ einfach zu verstehen. "Der Hort der Wärme im winterlichen Reigen" ist die Quelle selbst, zu der euch die Aufgabe führt. Dort solltet ihr auch auf ein paar Gegner stoßen. Diese zu besiegen, ist aber nicht das Ziel.

Der Schlüssel zur Lösung der Quest ist nämlich der zweite Teil der Botschaft, also "die Natur wird den Geduldigen Gnade zeigen". Und was tun die Geduldigen? Warten, lautet in diesem Fall die Antwort. Genau gesagt: Ihr müsst die Warten-Geste ausführen. Dann taucht aus dem Boden eine vergrabene Kiste für euch auf.

Wie funktionieren Gesten in Diablo 4? Ihr habt ein Gesten-Rad, mit dem ihr beispielsweise mit anderen Spielenden kommunizieren könnt. Ihr ruft es mit einem Druck nach oben auf dem D-Pad auf und könnt Gesten austauschen und hinzufügen.

Hier könnt ihr euch das persönliche Video-Fazit zur Beta von Kollegin Ann-Kathrin anschauen:

22:25 Diablo 4 - Beta-Fazit zum ersten Open-World-Spiel der Serie

Und das war's dann auch schon mit dieser etwas mysteriösen Quest. Übrigens handelt es sich dabei nicht um die einzige Mission, die sich mit einer Geste lösen lässt. Bei einer anderen Aufgabe müsst ihr Leute beklatschen. Vermutlich will das Entwicklerteam damit typische MMO-Mechaniken einführen, was einige Diablo-Fans eher verwirren dürfte.

Hat die Quest euch auch vor Rätsel gestellt?