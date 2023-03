Diablo 4 Beta im Koop spielen: So zockt ihr mit Freunden

In Diablo 4 ist der Multiplayer-Aspekt eine wichtige Komponente.

Wer Diablo 4 vorbestellt hat, darf bereits dieses Wochenende die Beta zocken. Alle anderen müssen sich noch eine Woche länger gedulden. Plant ihr, das Action-Rollenspiel gemeinsam im Couch-Koop oder Online-Multiplayer zu zocken? Dann könnt ihr auch diese Komponente schon in der Beta testen. Wir verraten euch alles, was ihr darüber wissen müsst.

Start der Early Access-Beta: Habt ihr vorbestellt, könnt ihr vom 17. März, 18 Uhr bis zum 19. März, 21 Uhr spielen. Alle Infos zur Open Beta, findet ihr hier:

So funktioniert Online-Koop in der Shared World

In Diablo 4 müsst ihr stets online sein und trefft immer wieder auf andere Spieler*innen, mit denen ihr euch zu Gruppen zusammenschließen könnt.

Könnt ihr auch gezielt mit Freund*innen zusammenspielen? Ja, natürlich könnt ihr euch im Freundeskreis zusammenschließen. Ihr könnt einfach wie gewohnt andere Personen in eure Session einladen.

Wie viele Personen können online zusammenspielen? Die Gruppen sind auf vier Mitglieder beschränkt.

Gibt es PvP? Ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass euch die Personen, auf die ihr zufällig stoßt, überall angreifen. Kompetitives Spielen wird zwar möglich sein, aber nur in eigens dafür ausgewiesenen Arealen.

1:13 Diablo 4 - Beta-Trailer zeigt das neue höllische Deckenbild einer echten Kirche

Wie sieht es mit dem Fortschritt aus? Der Spielfortschritt in der Welt entspricht dem des Hosts. Euren Spielstand könnt ihr zudem nicht mit in die finale Version von Diablo 4 übertragen.

Sind Gruppen dann übermächtig? Schließt ihr euch zusammen, dann werden auch die Feinde angepasst. Sie sind also stärker. Grundsätzlich bekommt ihr 10 Prozent mehr Bonuserfahrung, wenn ihr mit anderen zusammen spielt. Das gilt auch im lokalen Koop. Ihr bekommt es außerdem in der Beta schon mit einem Weltboss zu tun. Da könnte der Zusammenschluss mit einer Gruppe eine große Hilfe sein.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Wochen findet ihr hier, alles zum neueren Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Lokal im Couch-Koop spielen - so geht's

Wie schon in Diablo 3, könnt ihr im lokalen Koop in die höllische Welt aufbrechen, also zum Beispiel mit Partnerin oder Partner direkt auf der Couch.

Brauchen dazu beide einen Zugang zur Closed Beta? Nein, das ist nicht nötig. Es reicht, wenn eine Person vorbestellt hat. Ihr benötigt nur beide einen Battle.net-Account und müsst euch beide auf der Konsole anmelden. Dann kann die zweite Person einfach dem Spiel der Person beitreten, die den Zugang hat.

Können im Couch-Koop auch vier Personen zusammen spielen? Nein. Der lokale Koop ist auf zwei Personen beschränkt.

Müsst ihr als Couch-Koop-Duo auf Online-Gruppen verzichten? Ebenfalls nein. Ihr könnt euch auch als Duo einer Gruppe anschließen.

Sinnvolle Verbesserung zu Diablo 3: Ihr könnt nun übrigens beim Couch-Koop endlich gleichzeitig ins Menü, was eine sinnvolle Quality of Life-Verbesserung darstellt. In Diablo 3 hatte die andere Person Zwangspause, während der Partner oder die Partnerin sich im Menü austobte.

Seid ihr schon gespannt auf die Beta? Und mit wem wollt ihr zusammen spielen?