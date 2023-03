Diablo 4-Beta startet heute: Alle Infos und Server-Status in unserem Live-Ticker

Wir begleiten den Beta-Start von Diablo 4 für euch im Live-Ticker.

Heute startet die Early Access-Beta von Diablo 4 auf PS4, PS5, Xbox-Konsolen und PC. Habt ihr das Spiel vorbestellt oder konntet einen Key ergattern, muss sich die dämonische Höllenbrut schon bald vor euch in Acht nehmen. Damit ihr über alles Wichtige zum Start der Beta informiert seid und zeitnah über den aktuellen Server-Status Bescheid wisst, halten wir euch heute den kompletten Tag über in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.

Live-Ticker zum Start der Diablo 4-Beta

8:00 Uhr Moin, Moin ihr Lieben! In 9 Stunden geht's los. Habt ihr den Beta-Client übrigens noch nicht heruntergeladen und wollt direkt loslegen, der Download ist mit ca. 80 GB recht groß.

Alles Wichtige zur Early Access-Beta im Überblick

Nachfolgend fassen wir für euch in aller Kürze nochmal alles Wichtige zur Vorbesteller-Beta von Diablo 4 zusammen.

Zeiten der Early Access-Beta:

Start: 17. März, 17 Uhr

17. März, 17 Uhr Ende: 20. März, 21 Uhr

Alle Inhalte der Beta:

Ihr könnt mit drei spielbaren Klassen (Barbar, Zauberin, Jägerin) den Prolog, sowie den 1. Akt von Diablo 4 zocken, der in der Region Fractured Peaks spielt. Dabei könnt ihr insgesamt zehn Charaktere auf Stufe 25 leveln und sogar einen Weltenboss legen – allerdings nur zu bestimmten Zeiten.

Euren Spielfortschritt könnt ihr übrigens in die Open Beta übertragen, allerdings nicht ins Hauptspiel. Sprich, all eure Charaktere werden am 27. März gelöscht.

Sind Solo- und Koop-Modus spielbar?

Alle Modi sind auch in der Beta spielbar. Ihr könnt euch entweder im Alleingang den Dämonen stellen, euch online mit bis zu drei weiteren Freund*innen zusammenschließen oder im Couch-Koop schnetzeln. Wie genau der Koop funktioniert, findet ihr hier erklärt:

Die Beta im Koop spielen So zockt ihr Diablo 4 zusammen mit Freunden von Samara Summer

Diese Beta-Belohnungen könnt ihr abstauben

Spielertitel "Erster Erschlagener" : Erreicht mit einem Charakter Kyovashad.

: Erreicht mit einem Charakter Kyovashad. Spielertitel "Früher Erkunder" : Erreicht mit einem Charakter Stufe 20.

: Erreicht mit einem Charakter Stufe 20. Kosmetischer Gegenstand Beta-Wolfsbündel: Erreicht mit einem Charakter Stufe 20.

Alle Infos zur Open Beta von Diablo 4

Vom 24. bis zum 27. März können auch alle jene die Beta von Diablo 4 zocken, die das Hack 'n Slay noch nicht vorbestellt haben – und das sogar im Fall der Klassen mit neuen Inhalten. Alles was ihr über die Open Beta wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst:

Diablo 4 erscheint am 06. Juni für PS4, PS5, Xbox-Konsolen und PC. Vorab findet ihr einen ausführlichen Test auf GamePro, der euch zum einen verrät, wie cool das Hack 'n Slay im Singleplayer ist und auch, wie viel Spaß uns der MMO-Aspekt beziehungsweise der Koop gemacht hat.

Habt ihr Fragen zur Beta von Diablo 4 oder wollt eure Vorfreude, Erwartungen und Sorgen zum Spiel loswerden, ab damit in die Kommentare.