Diablo 4 Beta: Was zur Hölle, dieser Spielercharakter sieht aus wie Kratos!

Kratos wäre erstaunt, wenn er sein Ebenbild in Diablo 4 sehen würde.

Diablo 4 erscheint zwar erst am 6. Juni, aber wer das Spiel vorbestellt hat, darf dieses Wochenende schon in die Beta starten. Für alle anderen Neugierigen gibt es diese Gelegenheit dann eine Woche später in der offenen Beta.

Bevor wir losziehen, können wir unsere Spielfigur im Charakter Editor anpassen - und der ist zwar gar nicht so umfangreich, bietet aber offensichtlich trotzdem beste Voraussetzungen, um einen Doppelgänger des God of War-Helden zu erstellen. Ein Fan zeigt seinen beeindruckenden Kratos-Nachbau auf Reddit.

So sieht der Kratos-Nachbau in Diablo 4 aus

Reddit-User AverageSoulsPerson zeigt ein Bild seines Diablo 4-Charakters und schreibt dazu: "Mein Kratos-Versuch". Wir finden, dass dieser Versuch ziemlich gut gelungen ist.

Hier könnt ihr euch den Muskelprotz anschauen:

Die gewählte Klasse ist der Barbar. Im Editor lassen sich nach der Auswahl der Klasse verschiedene vorgefertigte Gesichter und auch noch mal Variationen von diesen wählen. Zusätzlich können wir Einstellungen an Haut- und Augenfarbe vornehmen, Frisur, Bart und Tattoos anpassen.

Schieberegeler, mit denen wir innere und äußere Wölbung der Augenbrauen verändern können oder ähnliches solltet ihr allerdings nicht erwarten. Eigentlich könnten wir meinen, dass es dadurch schwer wird, einen Charakter einem bestimmten Vorbild nachzuempfinden. Aber zumindest im Falle von Kratos geht das mit den Voreinstellungen offensichtlich ziemlich gut.

Schade ist nur, dass der User seinen grimmigen Griechen nicht mit ins finale Spiel nehmen kann. Mehr dazu und weitere Infos findet ihr in unseren anderen Artikeln rund um die Beta.

Begeisterung in den Kommentaren

In der Kommentarspalte äußern sich auch andere User begeistert. TheMadScientyst bemerkt: "Versuch? Das ist Kratos. Gut gemacht!" Andere Fans kommentieren ganz ähnlich. Bishop147 behauptet sogar: "Ich musste erst mal schauen, ob ich im richtigen Sub[Reddit] bin."

Wie gefällt euch diese Version von Kratos und habt ihr versucht, bekannte Charaktere nachzubauen? Oder vielleicht, euch selbst?