Diablo 4 Beta-Fortschritt: Das passiert mit euren Charakteren nach dem Wochenende

Bevor Diablo 4 am 6. Juni erscheint, gibt es nun erst mal zwei Beta-Wochenenden, an denen ihr das Spiel schon mal ausprobieren könnt.

Bevor Diablo 4 am 6. Juni erscheint, gibt es nun erst mal zwei Beta-Wochenenden, an denen ihr das Spiel schon mal ausprobieren könnt. Zuerst dürfen sich alle, die vorbestellt haben, ins Getümmel stürzen. Die Open Beta startet für den Rest von euch eine Woche später.

Auch an einen Weltenboss könnt ihr euch dabei schon heranwagen. Aber was ist eigentlich nach Ablauf der Beta mit dem erzielten Spielfortschritt und euren erstellten Charakteren? Wir verraten es euch.

Das passiert mit eurem Spielfortschritt aus der Beta

Das sind die Zeiten, zu denen ihr auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC spielen könnt:

Vorbesteller*innen-Beta: 17. März, 17 Uhr bis 20. März, 20 Uhr

17. März, 17 Uhr bis 20. März, 20 Uhr Offene Beta: 24. März, 17 Uhr bis 27. März, 21 Uhr

So sieht es mit dem erspielten Fortschritt aus: Während ihr bei anderen Spielen oft euren Fortschritt, den ihr in Demos erzielt, mitnehmen könnt, ist das bei der Diablo 4 Beta nicht der Fall. Blizzard schreibt dazu in einer offiziellen Info:

Während der Fortschritt vom Early Access auf die offenen Beta Wochenenden übertragen wird, werden alle Charaktere, die während dieser Zeit erstellt wurden, gelöscht, wenn die Beta endet.

Das bedeutet: Falls ihr jetzt schon am Vorbesteller-Wochenende zockt, könnt ihr euren Fortschritt zwar ins offene Beta-Wochenende mitnehmen. Danach ist aber Schluss mit dem Charakter, den ihr euch erstellt habt. Übrigens könnt ihr auch schon den lokalen und online Koop testen.

Eventuell wollt ihr aber sowieso mehrere Klassen ausprobieren. Am Early Access-Wochenende sind erst mal nur drei verfügbar. In der nächsten Woche kommen dann noch zwei weitere dazu. Pro Battle.net-Account könnt ihr maximal zehn Charaktere erstellen und Blizzard empfiehlt, weitere Klassen auszuprobieren, sobald ihr mit einem davon Stufe 25 erreicht.

Welche Beta werdet ihr zocken? Hattet ihr vor, schon mal ordentlich Fortschritt zu erzielen und seid enttäuscht, dass ihr ihn nicht mitnehmen könnt oder wollt ihr sowieso nur ausprobieren?