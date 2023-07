Diablo 4-Boss ist genauso dumm wie früher - Fans besiegen ihn mit Trick aus Diablo 1

Der Butcher ist ein gefürchteter Gegner.

Schon in Diablo 1 mussten sich viele Fans mit dem Butcher aka Schlächter rumschlagen. Dabei handelt es sich um einen überdurchschnittlich starken Gegner, der durch sein gigantisches Hackebeil furchteinflößend aussieht und dank eines Affix sogar noch gruseliger werden kann.

Auch in Diablo 4 taucht der Butcher wieder auf. Er wird vor allem von Hardcore-Charakteren gefürchtet, weil er einem durch sein zufälliges Auftauchen gerne mal den kompletten Run versauen kann. Doch Spieler*innen haben nun einen einfachen Trick entdeckt, der schon in Diablo 1 geholfen hat. Der Butcher scheint mit den Jahren also nichts dazugelernt zu haben.

Den Butcher in Diablo 4 aufhalten: So geht’s

Was hilft gegen den Butcher? Falls es euch möglich ist, könnt ihr ihn hinter eine verschlossene Tür locken. Einige User zeigen auf Reddit, wie sie den Butcher hinter einer Tür verprügeln. Das Ganze funktioniert einseitig, der Butcher kann sich also nicht wehren:

Der Trick ist nicht nur auf eine Klasse limitiert. Nicht nur der Zauberer kann den Butcher so besiegen, sondern auch der Totenbeschwörer, wie ein weiterer User beweist. Ihr müsst also nur Fernangriffe nutzen, um den Boss durch die Wand hindurch zu treffen.

Der Trick hat auch schon in Diablo 1 geholfen. Ein YouTuber zeigt in einem Video 10 Wege, um den Butcher zu töten. Einer dieser Wege ist das Locken hinter eine verschlossene Tür. Der Bossgegner hat also in 26 Jahren immer noch nicht gelernt, Türen zu öffnen. Zum Glück:

In Diablo 3 konnte der Trick allerdings nicht helfen. Hier hatte der Butcher sein eigenes Areal und es gab keine Hindernisse, an denen sich der Boss verkanten konnte. In einem Video eines YouTubers ist zu sehen, wie frei sich der Gegner auf der Fläche bewegen kann.

