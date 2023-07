Bloß die Augen offen halten! Wenn ihr auch schon bei Diablo 4 schläfrig wurdet, könnte das einen bestimmten Grund haben.

Diablo 4 ist ohne Frage ein durchaus repetitives Spiel. Besonders im Endgame-Grind durchlauft ihr immer wieder Dungeons auf der Suche nach dem besten Loot. Trotzdem haben viele Menschen reichlich Spaß am Spiel und können stundenlang zocken – was viele aber nicht daran hindert, schläfrig zu werden. Und der Grund dafür liegt vielleicht gar nicht am Inhalt, sondern vielmehr der Perspektive des Spiels.

Der Zoom in Diablo 4 könnte euch schläfrig machen

Ein Diablo-Fan hat jetzt auf Reddit die These geäußert, dass der "Autobahn Hypnose"-Effekt Schuld sein könnte, warum Diablo 4 so manch Spieler*innen müde macht. Gemeint ist damit die gefixte Perspektive, aus der ihr auf das Geschehen blickt.

Durch die immer gleiche Ansicht sendet das Hirn euch quasi das Signal, dass es sicher sei und ihr euch ausruhen könnt – was wiederum zu Abschalten und Schläfrigkeit bis Sekundenschlaf führen kann. Ähnlich ist es auch beim Autofahren, wo der Name des Effekts herkommt: Wer lange Zeit auf der Autobahn auf eine unveränderte Horizontlinie schaut, wird schnell müde.

Wie Reddit-User iloveobjects vorschlägt, könnte ein größerer Zoom das Problem beheben. Schon seit Release haben viele Fans einen weiteren Blickwinkel für Diablo 4 gefordert, weil ihnen durch die Nähe der Kamera zur Spielfigur schlecht wird.

Eine kurzzeitige Lösung für Spieler*innen sei wohl zumindest, auf das Reittier zu steigen. Dadurch ändert sich nicht nur die Bewegungsgeschwindigkeit, die Kamera zoomt auch minimal raus.

Das sagen andere Fans: Unter dem Thread kommt es zu reichlich Diskussionen unter den Fans. Viele geben an, die Müdigkeit selbst schon erlebt zu haben und wieder hellwach gewesen zu sein, sobald sie das Spiel beendet hatten.

Andere zweifeln auch an der These und schieben die Müdigkeit darauf, dass Leute zu lange am Stück spielen oder das Spiel schlicht zu langweilig sei. Als Gegenbeispiel nennen Fans auch Spiele wie Escape from Tarkov, das durch das schnelle Gameplay und den Adrenalinkick jegliche Müdigkeit vertreibt.

Habt ihr diesen Effekt beim Spielen von Diablo 4 selbst schon erlebt? Was ist eure Theorie?