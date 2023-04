Diablo 4: Viele von euch wollen ein richtig nützliches Feature aus Diablo 2 zurück

Das Feature, das wir uns zurückwünschen, würdet ihr auch gerne in Diablo 4 sehen.

Kürzlich durften wir Blizzard mit unseren Fragen zu Diablo 4 löchern und wollten wissen, warum die transparente Map aus Diablo 2 nicht im Spiel ist. Wir finden das nämlich ziemlich schade und das geht den meisten von euch genauso. In einer Umfrage in unserem Artikel wollten wir von euch wissen, was ihr darüber denkt.

Viele von euch wünschen sich die transparente Map zurück

Bereits in der Beta haben wir uns mithilfe einer Minimap orientiert und das wird auch im finalen Spiel der Fall sein. In unserem Artikel hatten zu diesem Thema hatten wir euch gefragt, ob ihr euch die transparente Map zurückwünscht. Die Mehrheit hat das bejaht. So habt ihr abgestimmt:

62% wählten " Ja, sie war in Diablo 2 super hilfreich " (2.210 Abstimmungen)

" " (2.210 Abstimmungen) 38% wählten "Nein, die Minimap reicht vollkommen" (1.334 Abstimmungen)

*Stand vom 2. April, 12:05 Uhr

Darum war die transparente Map so praktisch: Wir konnten diese Karte einfach nebenher beim Kämpfen oder Erkunden öffnen und auf einen Blick ganz genau sehen, wo wir uns gerade befanden. In Diablo 4 haben wir dagegen nur eine Minimap zur Orientierung. Mehr zum Thema und einen Screenshot vom Feature aus Diablo 2 findet ihr in diesem Artikel:

Das sagt die Community - und das sagt Blizzard

In den Kommentaren haben sich einige User für, andere gegen das Feature ausgesprochen. Mietzecaetz stimmt der Mehrheit Personen, die abgestimmt haben, zu:

Hab’s damals und auch bei Resurrected transparent gespielt. Einfach nen Traum. Dadurch immer einen weitreichenden Überblick über Gebiete und das hilft bei der Wegfindung extrem

IamAtomic kann dagegen gut ohne das Feature leben und erklärt: "Die transparente variante fand ich auch zu ablenkend und damit nichts für mich. Umso mehr des displays für das eigentliche Geschehen zur Verfügung stehen umso besser", fügt allerdings an: "Gut als option hätte es wohl niemanden weh getan".

Der Ablenkungs-Faktor ist übrigens auch der Grund, den uns Blizzard im Interview genannt hat, der dazu geführt hat, auf die transparente Map zu verzichten. Auf Lösungen, um diesen Aspekt zu reduzieren, wollte das Team zugunsten der Minimap-Optimierung verzichten.

Hättet ihr gedacht, dass so viele Spielende das Feature vermissen?