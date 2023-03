Diablo 4 fehlt eines der coolsten Features aus Diablo 2 und das ist der Grund

Auf ein sehr wichtiges Feature aus Diablo 2 müssen wir im neuen Ableger verzichten.

Die Tage über konnten wir Blizzard in einem Interview mit Fragen zu Diablo 4 löchern und uns dabei nicht zügeln, ein wenig in der Retrokiste zu fischen. Nach dem Spielen der Beta hat uns nämlich unter anderem interessiert, warum es die transparente Map aus Diablo 2 nicht ins Spiel geschafft hat und ob sich das bis zum Release vielleicht noch ändert. Zwar wurde das Feature bereits in Diablo 3 verworfen, aber Fragen kostet ja schließlich nichts.

Mit wem konnten wir sprechen? Kollegin Linda konnte vor Ort in Berlin mit Game Director Joe Shely und General Manager Rod Fergusson von Blizzard sprechen und die beiden Entwickler über Diablo 4 ausfragen.

Das war die transparente Map aus Diablo 2

Habt ihr das Original aus dem Jahr 2000 oder die Neuauflage Diablo 2: Resurrected nicht gespielt, hier eine kleine Auffrischung:

Während wir in Diablo 4 stets auf eine Minimap am oberen rechten Bildschirmrand schauen, um zu sehen, wo im Gebiet wir uns gerade befinden, gibt es im düsteren Klassiker eine transparente Karte, die so aussieht:

Warum war die transparente Karte so cool? Weil sie ohne den Blick schweifen zu lassen und ohne die Map in einem separaten Menü zu öffnen direkt anzeigt, wo in der Spielwelt wir uns befinden. Ist die transparente Karte offen, können wir ganz normal weiterspielen und auch kämpfen.

Darum wurde das Diablo 2-Feature laut Blizzard gestrichen

Damit wir die wichtigste Frage vorab geklärt haben: Nein, Blizzard hat keine Pläne das Feature aus dem Klassiker in Diablo 4 zu übernehmen – traurig, aber wahr!

Laut Blizzard soll eine Map zwar stets informativ sein, allerdings nicht vom Kampfgeschehen ablenken, was bei einer transparenten Karte nicht der Fall wäre:

Wir finden, wenn eine Overlay-Map aktiv ist, wird man durch sie permanent abgelenkt. Zwar gibt es hier sicher Lösungen, wie sie beispielsweise in der Bildmitte auszublenden, allerdings liegt unser Fokus darauf, die Minimap so effektiv wie möglich zu gestalten und sie aus der Bildmitte fern zu halten. Joe Shely, Blizzard

Blizzard will sich also stattdessen komplett darauf fokussieren, die Minimap so effektiv wie möglich zu gestalten und hier ggf. die Größe im HUD zu überdenken oder zu überlegen, wie weit die Karte rauszoomt.

