Diablo 4 gibt euch jetzt 25% mehr EXP und Gold – allerdings nur für ein paar Tage

Diablo 4 vergibt jetzt im Rahmen eines Events mehr Erfahrungspunkte und Gold.

Einer der größten Kritikpunkte vieler Diablo 4-Fans ist das Endgame. Neben repetitiven Aufgaben wird hier vor allem immer wieder der Grind kritisiert. Blizzard hatte bereits versucht gegenzusteuern, indem der EXP-Gewinn von Level 50 bis 100 mit einem Patch erhöht wurde. Jetzt gibt es bald sogar noch mehr Erfahrung obendrauf – allerdings nur für wenige Tage.

Diablo 4 startet sein erstes EXP-Wochenende

Diablo 4 ist ein Live-Service-Spiel und versucht dementsprechend natürlich auch, Spieler*innen über lange Zeit zu binden und immer wieder zurückzuholen. Da scheint es kaum verwunderlich, dass auch eine beliebte Taktik anderer Live-Service-Titel eingesetzt wird: Für eine begrenzten Zeitraum könnt ihr nämlich mehr Erfahrungspunkte sammeln.

Das hat Blizzard mit dem Mother's Blessing-Event angekündigt:

Was gibt es beim Mother's Blessing-Event? Ihr verdient 25% mehr EXP und Gold

Ihr verdient 25% mehr EXP und Gold Wie lange dauert das Event? Vom 1. September bis zum 5. September, um jeweils 19 Uhr deutscher Zeit

Für wen gilt das Event? Für alle. Der Bonus gilt sowohl für die Season als auch für ewige Charaktere und ist nicht vom World Tier abhängig.

Was sagt ihr zum EXP-Wochenende?

Der Boost ist natürlich eine willkommene Neuerung für alle, die versuchen, sich bis Level 100 hochzugrinden. Allerdings bietet der begrenzte Zeitraum auch einiges an Frustpotenzial. Wer während dieser fünf Tage etwa keine oder kaum Zeit zum Spielen hat, dem entgeht ein ordentlicher Bonus beim Grind.

Daher sind wir natürlich auch an eurer Meinung interessiert: Was haltet ihr davon, dass Diablo 4 ein EXP-Wochenenden abhält? Eine coole Idee oder doch eher ein Reinfall? Schreibt uns eure Gründe auch gern in die Kommentare!

Bevor das EXP-Wochenende in Diablo 4 überhaupt live geht, erwartet euch aber noch der nächste Patch zum Spiel. Update 1.1.3 geht schon heute Abend, also am 29. August, live. Zu den Neuerungen gehören unter anderem Nerfs bei den Kontrollverlusteffekten, sodass Gegner seltener dafür sorgen können, dass ihr euren Charater nicht mehr kontrollieren könnt.

Auch einige Progressionsbugs werden behoben und Klassen-Fähigkeiten angepasst, die Mitspieler*innen versehentlich Buffs gegeben haben.