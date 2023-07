Die Diablo 4-Community tauscht sich über Builds aus, die auf anstrengendes Button-Mashing verzichten.

"Dieses Wochenede habe ich 80% der Beweglichkeit meines rechten Arms eingebüßt. Helft mir mit einem neuen Build", schreibt ein Diablo 4-Fan auf Reddit. Die Community liefert daraufhin in den Kommentaren Tipps für Charakter-Builds, die mit weniger Button-Mashing daherkommen, aber auch Ratschläge zu Zubehör, das unterstützen kann.

Diablo 4-Fan fragt die Community nach einem besser geeigneten Build

Es ist immer schön, wenn Spiele-Communitys im Netz sich nicht streiten oder aufeinander herumhacken, sondern sich gemeinsam amüsieren - oder noch besser: sich gegenseitig unterstützen, wie in diesem Fall. Reddit-User Economy-Mud6685 fragt in seinem Beitrag nach Tipps, wie er am besten Diablo 4 auf der Xbox weiterspielen kann.

Der Fan verfasst seinen Beitrag, nachdem er gerade, wie er erklärt, "mit schwerer Nervenschädigung aus dem Krankenhaus gekommen" ist. Genauer möchte sich die Person nicht zu den Umständen äußern, aber das ist auch gar nicht nötig.

Bisher hat Economy-Mud6685 einen Totenbeschwörer gespielt, der sehr stark auf Button-Mashing setzte, was die Hand zu schnell müde macht. Darum fragt der User:

Gibt es einen Charakter-Build, der es mir erlaubt, Buttons gedrückt zu halten und der einfacher zu steuern wäre, mit vollem Einsatz der linken und teilweise Einsatz der rechten Hand? Ich würde auch die Klasse wechseln, um wieder reinzukommen.

Community hat einige Ratschläge parat.

User Greylings hat sogar eine Idee, wie es mit dem Totenbeschwörer weiter funktionieren könnte: "Knochenspeer-Totenbeschwörer ist im Wesentlichen ein Ein-Knopf-Spielstil." Dem stimmen auch weitere User zu. DoctorGonzo80 führt aus:

"Probiere Knochenspeer mit all den buffenden Passiven. Das ist definitiv weniger Button-Spam als mit Minions zu spielen. Du brauchst nur 3 Fähigkeiten: Knochenspeer, Leichenranken und Leichenexplosion."

Weitere Fans führen Druiden- oder Barbaren-Builds an, wie den Wirbelwind-Barbar. Neben den Builds, nach denen Economy-Mud6685 gefragt hat, hat die Community auch Ideen für Zubehör, das nützlich bei der Steuerung sein könnte.

Dazu gehört natürlich der Xbox Adaptive Controller, der für Spieler*innen mit Bewegungs-Einschränkungen entwickelt wurde. Ein User bietet daneben an, kostenlos einen Controller-Adapter mit dem 3D-Drucker herzustellen. Einige Fans haben zudem Tipps, die sich für Spielende auf dem PC eignen. Falls ihr also auf dem PC zockt und vielleicht selbst noch auf der Suche seid, schaut doch mal rein.

Diablo 4 bietet übrigens auch direkt im Spiel viele Barrierefreiheits-Optionen. Ihr könnt beispielsweise auch das Tasten-Layout komplett an eure Vorlieben und Bedürfnisse anpassen. Einen Überblick könnt ihr euch in den oben verlinkten Artikeln verschaffen. Dort findet ihr auch einen Praxistest zum Adaptive Controller von Expertin Melanie Eilert.

Habt ihr selbst noch Tipps, dann schreibt diese doch am besten direkt bei Reddit. Gerne dürft ihr uns daneben aber auch hier in den Kommentaren verraten, was ihr vorschlagt. Oder vielleicht habt ihr auch eigene Fragen?