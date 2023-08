'Der beste Roll, den ich je gesehen habe': Diablo 4-Fan findet Ring mit maximalen Werten und wird von der Community gefeiert

Auf Reddit freuen sich Fans gemeinsam über diesen Ring.

Wer in Diablo 4 bei der Ausrüstung den großen Wurf landet, hat Grund zur Freude - und die wird natürlich noch schöner, wenn an sich gemeinsam freuen kann. Ein Fan hat seinen ersten Ring mit Maximalwerten stolz auf Reddit präsentiert und die Community feiert das schöne Stück.

Das ist der Ring und das macht ihn besonders

Bei dem Ring handelt es sich um einen seltenen Ahnengegenstand. Das Besondere an ihm ist nicht nur, dass er sechs nützliche Eigenschaften mitbringt, sondern auch, dass es (nahezu) ein God Roll ist, also richtig gut ausgewürfelt. Die Werte sind nämlich allesamt auf den ersten Blick maximal. Welches kleine "Aber" es trotzdem gibt, verraten wir euch später.

Diese sind im Einzelnen:

24% Blitzresistenz

24% Giftresistenz

+14% Verwundbar-Schaden

+17,5% kritischer Trefferschaden

+664 maximales Leben

+5% kritische Trefferchance

Dazu kommt noch ein Sockel für ein Vicious Malignant Heart, mit dem das Item noch stärker werden kann, je nachdem, was die Besitzerin oder der Besitzer reinpackt. Lässt sich nur hoffen, dass die Person auch das passende für den eigenen Build findet. SaquhOKG verrät über den Gegenstand:

Mein erstes komplettes Maximal-Ausrüstungsstück.

Die Community freut sich, hat aber auch einen Einwand

Der Ring kann noch mehr User in den Kommentaren begeistern. Major_Lavishness_861 mutmaßt: "Der Ring würde sich für gut über 700 Millionen Gold auf Discord verkaufen." Was das angeht, bleibt es aber bei der Theorie DrKingOfOkay wendet gleich ein: "Nope. Er ist an den Account gebunden, wenn du ihn mal würfelst." Das steht auch unten rechts in der Ecke bei der Item-Übersicht.

EldenLord84 freut sich für SaquhOKG:

Verdammt. Das ist ein Guter. Gut für grundsätzlich jeden Charakter, den du in dieser Saison machst.

Eine Person bemerkt: "Du hast sogar die Giftresistenz gegen die mächtigen Bienen, erstklassiges Item." Darüber, dass die "Bienen" (eigentlich sind es Wespen) einigen Spieler*innen die größten Probleme im Spiel bereiten, hatten wir erst berichtet.

Onslaught 49 weist auf einen weiteren witzigen Punkt bei diesem Item hin: "Lucky 777 wtf". Das bezieht sich auf die Gegenstandsmacht des Rings. 777 ist gleichzeitig der Jackpot bei den meisten amerikanischen Slot-Machines, was also ziemlich gut passt. Aber bei dieser Zahl, also dem Item-Level, liegt auch ein kleiner Dämpfer, was den Gegenstand angeht.

EnderCN merkt nämlich an:

Das maximale Leben skaliert mit der Gegenstandsmacht, also ist dieser [Wert] tatsächlich kein "Max Roll" auf die Art wie es die anderen sind.

Die Person räumt ein, dass es sich trotzdem um einen sehr schönen Ring handle. Auch eine andere Person stimmt zu mit dem Kommentar: "Garantiert ein großartiger Ring, aber nicht ganz perfekt." Nur wenige Werte skalieren tatsächlich mit dem Item-Level. Das ist also in dem Fall das Haar in der Suppe. Es ist aber verschmerzlich klein.

Hattet ihr schon mal ein God Roll-Item oder seid ihr ein bisschen neidisch auf diesen Ring?